Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 30 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 30 Aralık Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 30 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?



ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 30 Aralık Cumartesi tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmamakta. ÖSYM takvimine göre en yakın sınav etkinliği arasında İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarının açıklanması yer almaktadır.