Haiti'de yaşanan izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetti

Haiti'deki Bonnet L'Eveque Dağı'nda bulunan Laferriere Kalesi'nde yaşanan izdihamda en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

The New York Times'ın haberine göre, "Dopefresh" adıyla tanınan bir sosyal medya fenomeninin bölgede bulunması sırasında yaşanan izdihamda çok sayıda can kaybı yaşandı.

Haitili yetkililer, izdiham sırasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.

Haiti Kültür ve İletişim Bakanı Emmanuel Menard, Haiti yetkililerinin konuya ilişkin bir soruşturma başlattığını aktardı.

Gerçek adı Sebastien Joseph olan "Dopefresh", sosyal medyada yaptığı açıklamada, yaşanan izdihamın "çok üzücü" olduğunu ifade etti.

İzdihamın yaşandığı sırada bölgede olmadığını öne süren Joseph, "Ben çoktan dağdan iniyordum. Herkesin giriş ve çıkış için kullanabileceği tek bir kapı vardı ve yağmur yağmaya başladığında herkes aynı anda koşmaya başladı." ifadelerini kullandı.