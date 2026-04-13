Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Afganistan’da bir Afgan vatandaşıyla evlenerek Kabil’e yerleşen Cansu Bodur şiddete uğradı. Pasaportu ve kimliği alıkonulan Cansu ülkeden çıkmadığını söyleyerek Türkiye'den yardım istedi. Yardım çağrısı sonrası Türkiye’ye dönüşü için diplomatik süreç başlatıldı.

  • Cansu Bodur, Afganistan'da zorla alıkonulduğu ve şiddet gördüğü bir evden video çekti.
  • Cansu Bodur'un Türkiye'ye dönüş süreci resmen başlatıldı ve uçak bileti temin edildi.
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun girişimleri sonrası ilgili kurumlar harekete geçti.

Afganistan’da bir Afgan ile evlenip Kabil'e yerleşen Cansu Bodur’un hayatı kabusa döndü. 31 yaşındaki Türk vatandaşı Cansu Ndori, eski soyadıyla Cansu Badur, Afganistan’da zorla alıkonulduğu ve şiddet gördüğü evden çektiği video ile Türkiye’nin gündemine oturdu.

YURDA DÖNÜŞ SÜRECİ BAŞLATILDI

Afganistan’da evlendiği Afgan vatandaşıyla birlikte yaşayan Cansu Bodur’un Türkiye’ye dönmek için yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Diplomatik girişimlerin hız kazanmasıyla birlikte Bodur’un yurda dönüş süreci resmen başlatıldı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER DEVREYE GİRDİ

Sürece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun dahil olmasıyla önemli bir adım atıldı. Zorlu’nun girişimleri sonrası ilgili kurumlar harekete geçti, Bodur’un Türkiye’ye dönüşü için resmi yazışmalar başlatıldı.

UÇAK BİLETİ TEMİN EDİLDİ

Yetkililer, Cansu Bodur’un Türkiye’ye dönüşünü sağlamak amacıyla uçak biletinin de temin edildiğini açıkladı. Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından Bodur’un kısa süre içinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, sürecin koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Abdullah Karlıdağ
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da korkutan peş peşe iki deprem
ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı

ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresini paylaştı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Bulent Turker:

Yabancı dalgası yutacam diye uğraşırsaniz böyle olur

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz

ABD'nin işgal hazırlığı yaptığı ülkeden tarihi rest
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somali CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktı

Türkiye tarihinde bir ilk! Yola çıktı
Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz

ABD'nin işgal hazırlığı yaptığı ülkeden tarihi rest
Arda Turan'dan Ukrayna sorusuna dikkat çeken 'Kürtçe' benzetmesi

Yaptığı "Kürtçe" benzetme olay oldu

Yine puan kaybı geldi! Osimhen olmadan Galatasaray'ın tadı tuzu yok

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor