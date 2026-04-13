Evinin önünde biriken su nedeniyle çocuklarını sırtında taşıyor

Hakkari Yüksekova’da yağış ve kar erimesi nedeniyle oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkilerken, bir baba çocuklarını yaklaşık bir aydır okula sırtında taşımak zorunda kaldıklarını belirterek belediyeye çağrıda bulunup altyapı sorununun çözülmesini istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu Yeni Mahalle’de bazı noktalar suyla doldu. Mahallede yaşayan Cengiz Dilce, evinin önündeki su birikintisi nedeniyle 2 çocuğunu yaklaşık 1 aydır her gün sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi.

İlçede etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu altyapının yetersiz olduğu alanlarda su birikintileri oluştu. Özellikle Yeni Mahalle’de birçok evin önü suyla kaplanırken, bazı kişiler evlerinden çıkmakta güçlük çekti. Mahallede oturanlardan Cengiz Dilce, yaklaşık 30-40 gündür aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, çocukların okula gidip gelmekte sıkıntı çektiğini söyledi. 

"ONLARI OKULA GÖTÜREBİLMEK İÇİN..."

Dilce, "Evimin önünde biriken sular gölete dönüştü. Çocuklarımın eğitiminden geri kalmaması için her gün sabah ve akşam onları okula götürebilmek için sırtımda taşıyorum. Yaklaşık 100 metre boyunca suyun içinden geçmek zorunda kalıyorum" diye konuştu.

"BABAM BİZİ TAŞIYOR"

5’inci sınıf öğrencisi Hira Nur Dilce ise "Yaklaşık 1 aydır okula babamın sırtında gidip geliyorum. Evimizin önünde biriken pis suyun içinden geçemediğimiz için babam bizi taşıyor. Sabah okula, akşam da eve aynı şekilde dönüyoruz" dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU 

Mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek yetkililerden kalıcı altyapı çalışması yapılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak

Trump beklediği desteği buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...

Öcalan, yıllar sonra bu görüntüyü hatırlattı

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Aynasız Delikanli:

Belediyeee neredesin!!!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti
'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda
Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Evine giderken boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen ünlülerden ilk görüntüler
Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti
3.50 promil alkollü sürücüden polise tuhaf sözler: Büyü yaparım

Alkollü sürücüden ehliyetini alan polislere akıllara ziyan tehdit
Dünya saat 17.00'ye kilitlendi! İran'dan art arda sürpriz açıklamalar

Dünya saat 17.00'ye kilitlendi! İran'dan art arda sürpriz açıklamalar