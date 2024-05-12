Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 12 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 12 Mayıs Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 12 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Bugün, 12 Mayıs 2024 tarihinde Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/2) uygulanacak. ÖSYM'nin açıklamasına göre, bu sınav bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak. Toplamda 10 bin 92 adayın katılacağı bu sınavda, adaylara 180 dakika süre verilecek. Engelli adaylar için ise uygun görülen durumlarda 30 dakika ilave süre sağlanacak. Dolayısıyla, bugün yapılacak olan sınav Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/2) olacaktır.