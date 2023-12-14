14 Aralık 2023 tarihinde TV yayın akışında hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde popüler olan birçok dizi ve programın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen kişiler, kanalların yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün hangi diziler var? TV yayın akışı, 14 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 14 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 14 Aralık 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 14 Aralık 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 14 Aralık 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 14 Aralık 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TRT 1 YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:0 İncir Ağacı

07:20 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse13.15 Seksenler14.55 Diriliş "Ertuğrul"

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:40 Diriliş "Ertuğrul"

ATV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aldatmak 49.Bölüm

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam 49.Bölüm

03:50 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

06:00 Dilek Taşı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

08:00 Bu Sabah

09:45 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni Özel Bölüm

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz