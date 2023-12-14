BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 14 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
14 Aralık 2023 tarihinde TV yayın akışında hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde popüler olan birçok dizi ve programın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen kişiler, kanalların yayın akışında neler olduğunu sorguluyor. Peki, bugün hangi diziler var? TV yayın akışı, 14 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 14 Aralık 2023 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 14 Aralık 2023 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 14 Aralık 2023 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 14 Aralık 2023 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
TRT 1 YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:0 İncir Ağacı
07:20 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse13.15 Seksenler14.55 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:40 Diriliş "Ertuğrul"
ATV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aldatmak 49.Bölüm
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam 49.Bölüm
03:50 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
06:00 Dilek Taşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
00:15 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
08:00 Bu Sabah
09:45 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
STAR TV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni Özel Bölüm
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz