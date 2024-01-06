BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 6 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
6 Ocak tarihinde TV yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusu en çok araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, kanalların yayın akışında neler olduğunu merak ediyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışı da merak edilenler arasında. Bugün hangi diziler var? 6 Ocak TV yayın akışı!
Bugün hangi diziler var ve 6 Ocak 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Ocak 2024 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 6 Ocak 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Aile
- 15:45 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Dilek Taşı
- 16:00 Üç Kız Kardeş
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Ip Man 3: Amansız
- 22:15 Büyük Haydut
FOX TV
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 12:45 Bambaşka Biri
- 15:00 Yabani
- 17:00 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Bambaşka Biri
- 23:30 Kirli Sepeti
STAR TV
- 09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde
- 11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
- 14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
- 16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Bizim Köyün Şarkısı
ATV
- 10:00 Yıldızlar Bana Uzak
- 13:00 Safir
- 16:00 Yıldızlar Bana Uzak
- 19:00 Atv Ana Haber
- 20:00 Kirpi Sonic
- 21:55 Joker
TV8
- 09:00 Bir Yemek Olsam
- 11:00 Masterchef Türkiye All Star
- 12:30 Gazete Magazin
- 17:15 Cevap Ver Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye All Star
TRT 1
- 06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:15 Beni Böyle Sev
- 09:05 Kod Adı Kırlangıç
- 10:15 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 Kendi Düşen Ağlamaz
- 14:30 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
- 17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 04:30 Hayallerinin Peşinde
- 05:15 Son Toplayıcılar
- 05:40 Kapanış