BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 6 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 6 Ocak 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Ocak 2024 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 6 Ocak 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Ip Man 3: Amansız

22:15 Büyük Haydut

FOX TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Bambaşka Biri

15:00 Yabani

17:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Kirli Sepeti

STAR TV

09:00 Abigail: Sınırların Ötesinde

11:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Bizim Köyün Şarkısı

ATV

10:00 Yıldızlar Bana Uzak

13:00 Safir

16:00 Yıldızlar Bana Uzak

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic

21:55 Joker

TV8

09:00 Bir Yemek Olsam

11:00 Masterchef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

17:15 Cevap Ver Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye All Star

TRT 1