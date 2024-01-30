BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 30 OCAK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var ve bugün (30 Ocak) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte, 30 Ocak 2024 Salı günü için yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 30 Ocak 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 30 Ocak 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 İnci Taneleri

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Afili Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Hedefim Sensin

22:30 Yerli Sinema Hedefim Sensin

00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İncir Ağacı

06:30 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema İntikam Vakti

00:55 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:35 Diriliş Ertuğrul

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Kopuk

04:45 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

TV8 YAYIN AKIŞI