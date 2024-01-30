BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 30 OCAK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
TV yayın akışına göre bugün hangi diziler ve programlar yayınlanacak merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 ve TRT 1 kanallarının yayın akışı ve bu akşam ekranlarda olacak diziler ve filmler hakkında bilgi arayanlar için detaylar aşağıda listelenmiştir. BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 30 OCAK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var ve bugün (30 Ocak) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte, 30 Ocak 2024 Salı günü için yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 30 Ocak 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 30 Ocak 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 İnci Taneleri
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Afili Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aile
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Hedefim Sensin
- 22:30 Yerli Sinema Hedefim Sensin
- 00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Aldatmak
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Yeter
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:10 İncir Ağacı
- 06:30 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 14:40 Diriliş Ertuğrul
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema İntikam Vakti
- 00:55 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 03:35 Diriliş Ertuğrul
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:00 Kopuk
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Her Yerde Sen
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Aramızda Kalmasın