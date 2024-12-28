BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (28 Aralık) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?
Bugün hangi diziler var ve 28 Aralık 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 Aralık 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 28 Aralık 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 28 Aralık 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Müzik Arası
05:00 Taş Kağıt Makas
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.15 Beni Böyle Sev
07.10 Yedi Numara
08.00 Yeditepe İstanbul
08.55 Yaşam Başka Yerde
09.15 Yabancı Sinema "Düşler Bahçesi"
11.40 Kod Adı Kırlangıç
14.40 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Teşkilat
04.15 Yaşam Başka Yerde
04.35 Beni Böyle Sev
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Can Borcu
13:40 Uluslararası / Yabancı Sinema
16:00 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:20 Can Borcu
01:00 Can Borcu
03:40 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 EKONOMİ ARASI
11.20 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA
12.30 KAMERA ARKASI
13.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
16.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
20.00 YABANİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:30 Sen Ağlama İstanbul
16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:00 Kelebeğin Rüyası
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım