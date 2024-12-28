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BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var?
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TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (28 Aralık) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?

Bugün hangi diziler var ve 28 Aralık 2024 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 28 Aralık 2024 Cumartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 28 Aralık 2024 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 28 Aralık 2024 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Müzik Arası

05:00 Taş Kağıt Makas

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.15 Beni Böyle Sev

07.10 Yedi Numara

08.00 Yeditepe İstanbul

08.55 Yaşam Başka Yerde

09.15 Yabancı Sinema "Düşler Bahçesi"

11.40 Kod Adı Kırlangıç

14.40 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Teşkilat

04.15 Yaşam Başka Yerde

04.35 Beni Böyle Sev

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Can Borcu

13:40 Uluslararası / Yabancı Sinema

16:00 Can Borcu

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:20 Can Borcu

01:00 Can Borcu

03:40 Aldatmak

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 EKONOMİ ARASI

11.20 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12.30 KAMERA ARKASI

13.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

16.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00 YABANİ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sahipsizler

14:30 Sen Ağlama İstanbul

16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:00 Kelebeğin Rüyası

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

02:45 Gazete Magazin

04:45 Oynat Bakalım

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