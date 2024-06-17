Üye Girişi
Haberler

Bugün eczaneler açık mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün eczaneler açık mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede? Bayram tatili boyunca eczanelerin çalışma durumu merak konusu oldu. 9 günlük bayram tatilinde eczaneler açık mı? Kurban Bayramı tatilinde nöbetçi eczaneler nerede ve bayramda eczaneler kapalı mı merak ediliyor.

Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nın ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, eczaneler açık mı merak ediliyor. Kurban Bayram'ında eczaneler çalışıyor mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma, Cumartesi günleri eczaneler açık olmaktadır.

Bugün eczaneler açık mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede?

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda eczaneler kapalı olacaktır. Bayramın ilk günü ve son gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Resmi Tatiller Kurban Bayramı Kurban Eczane Gündem Gündem Sağlık Yaşam Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title