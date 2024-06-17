Bugün eczaneler açık mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede?

Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nın ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, eczaneler açık mı merak ediliyor. Kurban Bayram'ında eczaneler çalışıyor mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı? Bayram tatilinde nöbetçi eczane nerede?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma, Cumartesi günleri eczaneler açık olmaktadır.

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda eczaneler kapalı olacaktır. Bayramın ilk günü ve son gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.