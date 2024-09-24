BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 24 EYLÜL! Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 24 Eylül Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı canlı yayınını izlemek için ATV kanalını televizyonunuzdan takip edebilir ya da ATV'nin resmi web sitesi üzerinden canlı yayın akışına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, ATV'nin mobil uygulaması veya YouTube kanalı üzerinden de programın canlı yayınını izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

18 yıl önce oğlu ve gelininin yanından kayboldu. Oğlundan sonra gelini de tutuklandı.

Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu cinayeti 18 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü. Talihsiz kadının oğlu Aydın Musaoğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cuma günkü yayının ardından göz altına alınan Aydın'ın karısı Nevin Musaoğlu da tutuklandı. Karı koca için yolun sonu cezaevi oldu.

Dişi ve 7 yaşındaki Daisy, Bağcılar ilçesinden 4 Eylül'de kayboldu.

Müge Anlı Daisy'nin başına iyi bir ödül koyulduğunu bulanın satmak yerine onu getirmesi gerektiğini söyledi. Elif Hanım "arabamı bile veririm. Onun evlatlarımdan farkı yok" dedi.

Bir aydır kayıptı, yayının ardından bulundu. Kader Bıçak canlı yayında...

Mert Can Bıçak hem karısı hem de oğlunu aramak için stüdyoya gelmişti. Kader Bıçak yayının ardından bulundu. Kader Bıçak 4 senelik birliktelikleri olduğunu, sorunlar yaşadıklarını, artık kocasını sevmediğini ve geri dönmek istemediğini açıkladı.

Babalarının ölümünde annelerinden şüphelenen 4 evlat. 5 çocuk babası cinayet kurbanı mı?

47 Yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir 1 Haziran 2019 günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Babalarının ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen 4 kardeş gerçeklerin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın kapısını çaldılar.

ATV CANLI İZLE