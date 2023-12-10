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BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8

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Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 10 ARALIK 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Bu akşam (10 ARALIK) hangi diziler var? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK 2023 ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 yayın akışı!"

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 10 ARALIK 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV,Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 10 ARALIK 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BU AKŞAM (10 ARALIK) HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Yargı (Yeni Bölüm),

Show TV'de saat 20.00'de Sandık Kokusu (Tekrar)

Star TV'de saat 20.00'de Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

TRT 1'de saat 20.00'de Teşkilat (Yeni Bölüm)

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Kirli Sepeti (Yeni Bölüm)

ATV'de saat 20.00'de Altın Kafes (Yeni Bölüm) ekranlarda seyirciyle buluşacak.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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