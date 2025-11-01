Haberler

Rabia ve bozkurt işareti yaptı, dehşeti yaşadı! Belediye yöneticileri darp etti iddiası

Rabia ve bozkurt işareti yaptı, dehşeti yaşadı! Belediye yöneticileri darp etti iddiası
Güncelleme:
Burdur'da iş yerinden konseri izlerken pencereden Rabia ve bozkurt işaret yapan 29 yaşındaki Arif Şengül, dehşeti yaşadı. Yaptığı işaretin ardından meydandaki belediye personeliyle Şengül arasında küfürleşmeye varan tartışma çıktı. Şengül bunun üzerine belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve zabıtalardan oluşan 23 kişilik grup tarafından darp edildiğini iddia etti.

  • Arif Şengül, 27 Ekim'de Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen konser sırasında Rabia ve bozkurt işareti yaptıktan sonra Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., CHP Bucak Belediye Meclis Üyesi Ö.D. ve zabıta personeli tarafından darp edildi.
  • Şengül, darp sonrası hastanede tedavi gördü ve darp raporu alarak emniyete şikayette bulundu.
  • Olay anı, binanın girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı ve 23 kişilik grubun binaya girişi ile polis müdahalesi kaydedildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde 27 Ekim günü Bucak Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konser sırasında yaşandı. İddiaya göre, konseri meydanın yanındaki iş yerinden izleyen Arif Şengül (29), burada arkadaşları ile birlikte alkol aldı. Konserin bitimine yakın pencereden meydana doğru Rabia ve bozkurt işareti yapan Şengül, meydanda bulunan belediye personelinin tepkisini çekti. Şengül ve belediye personeli arasından küfürleşmeye varan tartışma çıktı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE MECLİS ÜYESİ DARP ETTİ İDDİASI

Çıkan tartışmanın ardından Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., CHP Bucak Belediye Meclis Üyesi Ö.D. ve zabıta personellerinin bulunduğu 23 kişilik grup Şengül'ün iş yerinin bulunduğu binaya geldi. Burada iş yerinin bulunduğu kata kadar çıkan grup, katın girişinde bulunan demir kapının kilitli olmasından dolayı iş yerine çıkamadı. Bağrışma seslerini duyan Şengül ve arkadaşları ise iş yerinden çıkarak demir kapının bulunduğu yere geldi. Bunun üzerine Şengül, merdiven boşluğunda Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., CHP Bucak Belediye Meclis Üyesi Ö.D. ve zabıta personeli tarafından darp edildi.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonrasında adrese gelen polis ekipleri tarafından kavga ayrılırken Şengül, ekipler tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisinin ardından darp raporu alan Şengül, emniyete giderek taraflardan şikayetçi oldu. Şengül'ü darp ettiği iddia edilen taraflar ise ertesi gün emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BİNAYA GİRİŞ ANLARI KAMERADA

Olay anı ise binanın girişini gören bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi Ö.D. ve zabıta personelinin bulunduğu 23 kişilik grubun işyerinin bulunduğu binaya girişi daha sonrasında polis ekiplerin binaya gelmesi ve tarafların binadan çıkışı yer alıyor.

"RABİA VE BOZKURT İŞARETİ YAPTIĞIM İÇİN DARP EDİLDİM"

İşyerinde meydanda düzenlenen konseri arkadaşları ile birlikte alkol alarak izlediklerini söyleyen Arif Şengül, "Bucak Belediyesi'nin yanındaki işletmemizde konseri izliyorduk. Rabia ve bozkurt işareti yaptığım için Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D., Belediye Başkan yardımcısı H.G. ve zabıta personelleri tarafından darp edildim" dedi.

"MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BENİ YAKALADILAR"

Darp edilmeden önceki tartışmayı ve darp edilme anını anlatan Şengül, "Ben camdan Rabia ve bozkurt işareti yaptığım sırada Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D. zabıta personeli ile kapının önüne çıkarak yukarıya doğru bana bağırmaya başladı. Sonrasında da hep birlikte iş yerimi basmaya geldiler. İş yerimin bulunduğu binayı gören bir güvenlik kamerası var. Güvenlik kamerasında gördüğümüz üzere toplamda 23 kişi iş yerimi basmaya geldi. Merdiven boşluğunda beni yakaladılar. Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D., zabıta personeline tutun dedi. Beni zabıta personellerine tutturarak darp etmeye başladı. Bana ilk yumruğu vuran da Ö.D. oldu. Daha sonrasında da kolluk kuvvetimiz geldi. Onlardan Allah razı olsun. Beni onlar kurtardı. Hastaneye de polis ekipleri götürdü. Orada tedavi sürecim oldu. Darp raporumu aldım ondan sonrasında da emniyette giderek şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
