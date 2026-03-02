Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı savaşta Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından, yerine kimin geçeceği tartışılırken, eşinin "60 yıllık evliliğimiz boyunca bir kez bile su istemedi" sözleri yeniden gündeme geldi.
- İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin başlattığı savaşta öldürüldü.
- Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.
- Hamaney'in yerine geçmesi beklenen 8 isim arasında oğlu Seyyid Müçteba Hamaney ve torunu Hasan Humeyni de bulunuyor.
28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı savaşta İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldü. Yerine kimin geçeceği tartışılan Hamaney'in eşinin sözleri yeniden gündem oldu.
"BİR KERESİNDE BİLE SU İSTEMEDİ"
Verdiği bir demeçte "60 yıllık birlikte yaşamımız boyunca, bir keresinde su bile istemedi" diyen Hamaney'in eşi, "Her zaman kendisi getirirdi. Eğer getiremeyecek durumda olsaydı, 'Su yok mu?' derdi. Asla 'Kalk da bana su getir' demezdi. Bu davranışı sadece eşine değil, biz kızlarına da sergilerdi. Su istediğinde hepimiz coşkuyla koşup getirirdik, ama asla bizim ona bir bardak su getirip vermemizi istemezdi" dedi.
YAS İLAN EDİLDİ
Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiği açıklanırken acılı İran halkı sokaklara indi. Rejim destekçileri Hamaney'e dualar ederken rejim karşıtları ise kutlamalara başladı.
YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ MERAK EDİLİYOR
Öte yandan Hamaney'in vefatıyla birlikte bütün gözler yerine kimin geçeceğine çevrildi. Hamaney'in yerine geçecek ismin ABD yönetimi ile uyumlu bir politika izleyip izlemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.
8 İSİM ÖNE ÇIKIYOR
Daha önce Ayetullah Hamaney'in öldürülmesi durumunda dini liderlik makamına geçmesi muhtemel üç üst düzey din adamı belirlendiği ifade edilmişti. Bu üç ismin kim olduğu hakkında net bir açıklama bulunmazken kaynaklar 8 ismin adını öne çıkarıyor.
OĞLU VE TORUNU DA LİSTEDE
- Hamaney'in yerine geçmesi beklenen 8 isim şu şekilde sıralanıyor:
- Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı)
- Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi)
- Sadık Laricani (Eski Yargı Erki başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı)
- Hasan Humeyni (İmam Humeyni'nin torunu)
- Hasan Ruhani (Eski cumhurbaşkanı)
- Seyyid Müçteba Hamaney: Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu
- Ayetullah Hüseyin Buşehri
- Muhsin Araki