Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı savaşta İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldü. Yerine kimin geçeceği tartışılan Hamaney'in eşinin sözleri yeniden gündem oldu.

"BİR KERESİNDE BİLE SU İSTEMEDİ"

Verdiği bir demeçte "60 yıllık birlikte yaşamımız boyunca, bir keresinde su bile istemedi" diyen Hamaney'in eşi, "Her zaman kendisi getirirdi. Eğer getiremeyecek durumda olsaydı, 'Su yok mu?' derdi. Asla 'Kalk da bana su getir' demezdi. Bu davranışı sadece eşine değil, biz kızlarına da sergilerdi. Su istediğinde hepimiz coşkuyla koşup getirirdik, ama asla bizim ona bir bardak su getirip vermemizi istemezdi" dedi.

YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiği açıklanırken acılı İran halkı sokaklara indi. Rejim destekçileri Hamaney'e dualar ederken rejim karşıtları ise kutlamalara başladı.

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Öte yandan Hamaney'in vefatıyla birlikte bütün gözler yerine kimin geçeceğine çevrildi. Hamaney'in yerine geçecek ismin ABD yönetimi ile uyumlu bir politika izleyip izlemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

8 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Daha önce Ayetullah Hamaney'in öldürülmesi durumunda dini liderlik makamına geçmesi muhtemel üç üst düzey din adamı belirlendiği ifade edilmişti. Bu üç ismin kim olduğu hakkında net bir açıklama bulunmazken kaynaklar 8 ismin adını öne çıkarıyor.

OĞLU VE TORUNU DA LİSTEDE