BU SABAH CANLI İZLE! Show TV canlı izleme linki! Bu Sabah programının sunucuları kim?

Ekranların sevilen ve güvenilen isimleri Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla Bu Sabah, hafta içi her gün saat 08.00'de canlı yayınla Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayan program, güncel haberlerden magazin dünyasına, sağlık ve yaşam konularından gündeme damga vuran olaylara kadar geniş bir içerik sunuyor. Peki, Bu Sabah programının sunucuları kim? Show TV canlı izleme linki!

BU SABAH CANLI İZLE

Sabahın ilk saatlerinde izleyicilere doğru ve tarafsız haberciliğiyle güven veren Bu Sabah, keyifli sohbetler ve özel konuklarla da sabahlarınıza renk katıyor. Gündemi kaçırmamak ve güne dopdolu başlamak için, hafta içi her gün Bu Sabah canlı yayında sizlerle.

BU SABAH PROGRAMININ SUNUCULARI KİM?

Ekranların sevilen ve güvenilen isimleri Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla Bu Sabah, hafta içi her gün saat 08.00'de canlı yayınla Show TV ekranlarında yayınlanıyor.