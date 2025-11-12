Haberler

'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, örgütün artık eski yapısına dönmeyeceğini söyledi. Kalkan, "Bu sürecin başarısı için ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek yeni dönemin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili genellikle olumsuz yorumlarıyla öne çıkan terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kalkan, "Bu sürecin başarısı için ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek örgütün sürece yönelik tavrını netleştirdi.

"TEK SEÇENEK BAŞARI"

Kalkan, sürecin birinci aşamasının "askeri durumun yaratılması", ikinci aşamasının ise "Kürt sorununun çözümü için demokratik ve hukuki adımların atılması" olduğunu belirtti. PKK elebaşı, "Bu bir tercih değil, tek süreçtir. Ya başarıya gidecek ya felakete" ifadeleriyle, örgütün sürece geri dönüşsüz bir biçimde dahil olduğunu vurguladı.

"ARTIK ESKİYE DÖNÜŞ YOK"

Sürecin Türkiye'nin geleceği açısından "olmazsa olmaz" olduğunu savunan Kalkan, "Artık gerisi yok, eskiye dönüş olacağını bekleyenler hayal görüyor" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

"ESKİ PKK'YA DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Sözlerinin devamında PKK'nın örgütsel varlığını sona erdirdiğini belirten Kalkan, "Çalışmalar durduruldu. Artık PKK olarak örgütlenilmiyor ve çalışılmıyor. Bir daha eski PKK'ya dönüş olmayacak kesinlikle. Bu konuda karşıtlarımız kaygı duymasınlar, dostlarımız da beklenti içinde olmasınlar. Olmayacak ve artık değişti. Bunda kesin kararlıyız" dedi.

