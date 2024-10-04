Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var?
Bu hafta sonu (5-6 Ekim) hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF sınav takvimi gündeme geliyor. Sınava günler kala "Hafta sonu ne sınavı var?" sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Sayıştay eleme sınavı ne zaman? MEB sınav takvimi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav günleri merak ediliyor. Peki, Hafta sonu hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "5- 6 Ekim'de ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Sayıştay eleme sınavı ne zaman? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 5- 6 Ekim'de ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…
BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, 6 Ekim 2024 tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 31 Ekim 2024 tarihinde öğrenebilecekler. Sınav süreciyle ilgili detaylar ve sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak.