Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var?

Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "5- 6 Ekim'de ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Sayıştay eleme sınavı ne zaman? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 5- 6 Ekim'de ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, 6 Ekim 2024 tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 31 Ekim 2024 tarihinde öğrenebilecekler. Sınav süreciyle ilgili detaylar ve sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak.