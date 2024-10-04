Üye Girişi
Haberler

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var?

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta sonu (5-6 Ekim) hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF sınav takvimi gündeme geliyor. Sınava günler kala "Hafta sonu ne sınavı var?" sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Sayıştay eleme sınavı ne zaman? MEB sınav takvimi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav günleri merak ediliyor. Peki, Hafta sonu hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "5- 6 Ekim'de ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Sayıştay eleme sınavı ne zaman? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 5- 6 Ekim'de ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, 6 Ekim 2024 tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 31 Ekim 2024 tarihinde öğrenebilecekler. Sınav süreciyle ilgili detaylar ve sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 5-6 Ekim'de ne sınavı var?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Anadolu Üniversitesi Sayıştay 6 Ekim Ösym Aöf

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Nasrallah'ın naaşını ne yaptılar? Hizbullah'tan açıklama var

 İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar

İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi

Dev otel zinciri İstanbul'daki 3 semtte kepenk indirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Muslera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray kalecisi kim olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula!
title