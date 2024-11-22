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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var?

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var?
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Bu hafta sonu (24 Kasım) hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF sınav takvimi gündeme geliyor. Sınava günler kala "Hafta sonu ne sınavı var?" sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. 2024-BKUBTS sınavı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Peki, Hafta sonu hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı var. Sınava girecek adaylar, "24 Kasım ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) 24 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleşecek.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var?

2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS), 24 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların dikkatine, sınav binalarına girişler saat 10.00'da sona erecek ve bu saatten sonra kimse alınmayacaktır.

2024 BKUBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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