Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var?

Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "28-29 Eylül'de ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

2024-HMGS VE 2024-İYÖS SINAVI SAAT KAÇTA?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) saat 10:15'de uygulanacaktır.

İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) saat 10:15'de uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bu hafta sonu yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı giriş yerlerine, https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.