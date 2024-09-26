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Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var?

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var?
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Bu hafta sonu (28-29 Eylül) hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF sınav takvimi gündeme geliyor. Sınava günler kala "Hafta sonu ne sınavı var?" sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. MEB sınav takvimi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav günleri merak ediliyor. Peki, Hafta sonu hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "28-29 Eylül'de ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

2024-HMGS VE 2024-İYÖS SINAVI SAAT KAÇTA?

  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) saat 10:15'de uygulanacaktır.
  • İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) saat 10:15'de uygulanacaktır.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var?

SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bu hafta sonu yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı giriş yerlerine, https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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