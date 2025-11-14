Haberler

Bu akşam Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz yeni bölümü bu akşam var mı yok mu?

Güncelleme:
TRT 1'in sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz", Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini üstlendiği yeni bölümüyle bu akşam yine beyaz perdede. Ekranların karşısına geçecek olan izleyiciler, iki düşman ailenin sıcak çatışmasının ortasında filizlenen fırtınalı bir aşkın heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. Peki, Bu akşam Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı yok mu?

Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleminden alıyor. "Taşacak Bu Deniz", köklü bir düşmanlığın hüküm sürdüğü iki ailenin bitmek bilmeyen çekişmesini merkezine alırken, bir yandan da güçlü bir kadının azmi ve tutkulu bir erkeğin sevdasını samimi ve dokunaklı bir dille izleyiciye aktarıyor. Dizi, adeta dağ ile denizin ebedî mücadelesini, insan ilişkilerinin karmaşık dokusunda yeniden canlandırıyor. Bu akşam Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı yok mu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adil, Esme'nin pansiyonunu yıkar, geçmişi yok eder. Esme ile olan davasını kapatır ama Furtunalılara karşı çok büyük bir dava başlatır. Esme'nin tüm engelleme çabalarına rağmen oyununu çeşitli hamlelerle sürdürür ve sonunda köylülerin Şerif'e ve Furtuna ailesine karşı güvenini yıkmayı başarır. Ancak aynı anda Şerif de ona karşı çok acımasız bir plan başlatmıştır; araziyi ve parayı geri almak için on binlerce hayvanlık keçi sürüsünü zehirlemek! Bu arada Melina'nin Oruç'a verdiği fotoğraf, Eleni'nin bebekken İstanbul'da satıldığını ortaya çıkarır. Eleni, annesini bulmak için Oruç'la birlikte İstanbul'a gitmeye karar verir. Eleni'nin Adil'i dinlemeyip onu geride bırakması, Adil'i derinden sarsar. Esme ise keçiler için Adil'le omuz omuza mücadele ederken, Eleni'nin annesini aradığını ve annesinin bir Furtunalı olduğunu öğrenince çok sarsılır.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI

Taşacak Bu Deniz oyuncuları arasında, birbirinden başarılı ve deneyimli birçok isim bulunuyor. Başrollerde Adil karakteriyle Ulaş Tuna Astepe ve Esme karakteriyle Deniz Baysal yer alıyor. Geniş kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi yetenekli isimler bulunuyor. Güçlü oyuncu kadrosu, dizinin dramatik ve sürükleyici hikayesini izleyiciye en etkili şekilde aktarmayı hedefliyor.

BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ YAYINLANACAK MI?

14 Kasım Cuma TRT 1 yayın akışı:

DİZİNİN KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

Osman DEMİR
