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Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim)

Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim)
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Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 24 Ekim tarihinde Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizinin tutkulu izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 24 Ekim tarihli yayın akışında Siyah Kalp'in durumu ve yeni bölümle ilgili gelişmeler, dizi hayranları için önemli bir konu haline geldi. Dizinin her bölümü, izleyicilere sürükleyici bir hikaye ve etkileyici karakterlerle dolu bir deneyim sunarak büyük ilgi topluyor. Peki, Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim)

BU AKŞAM SİYAH KALP VAR MI?

Siyah Kalp bu akşam Show TV'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim)

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Siyah Kalp'in 6. Bölümünde; Sevilay'ın nikah masasında "hayır" demesi herkesi şoka uğratırken Hikmet, öfkeden deliye döner. Sevilay'ın kararı Melek ve Cihan'ı mutlu eder. Nuh da beklemediği bu durum karşısında sevincini gizleyemez. Artık aşıkların önünde bir engel kalmazken herkes duyguları konusunda çekinmeden adımlar atar.Cihan ve Sevilay'ın ikizlere karşı duyguları artık Samet ve Hikmet tarafından açıkça fark edilir. Bu durum Sumru'yu iyice çıkmaza sokar. Sırrının ortaya çıkmasından korkan Sumru hala Melek ve Nuh'un tehdidi altındadır.Şansalanlar yaşanan krizleri atlatmaya çalışırken kendilerini beklenmedik tehlikenin ortasında bulurlar. Bu tehlike ise onlara en yakınlarından gelmiştir.

Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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