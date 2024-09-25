Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu?

Kuruluş Osman dizisinin hayranları, dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını ve bu akşam ekranlarda olup olmayacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz sezonlarda izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, tarihî olaylara ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine dair derinlemesine bir bakış sunarak dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu?

BU AKŞAM KURULUŞ OSMAN VAR MI?

Kuruluş Osman 6. Yeni sezonu başlama tarihi henüz açıklanmadı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BAŞLIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ahmet Yılmaz'ın yönettiği Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezonunun yeni bir değişiklik olmazsa 2 Ekim'de yayınlanması planlanıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE YENİ OYUNCULAR GELİYOR

'Kuruluş Osman' dizisinin altıncı sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.