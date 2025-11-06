Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Perşembe akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer aldığı merak konusu oldu. 5 Kasım 2025 Perşembe gününe ait yayın akışı açıklandı. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'de bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. İşte Perşembe akşamı ekrana gelecek diziler ve detaylı TV yayın akışı haberin devamında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Güller ve Günahlar

23:00 - Uzak Şehir

02:00 - Poyraz Karayel

04:00 - Üç Kız Kardeş

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 - Kalk Gidelim

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 – Seksenler

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

18:55 – İddiaların Aksine

19:00 - Ana Haber

19:45 - Maç Önü

20:45 - Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

23:00 - Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

01:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

03:35 - Seksenler

04:35 - Lingo Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Bereketli Topraklar

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 - Veliaht

00:15 - Bereketli Topraklar

02:45 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin

09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Çok Güzel Hareketler 2

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Yüksek Sosyete

04:30 - Hanım Köylü

06:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 - Bir Gece Masalı

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Kuruluş Orhan

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 - Aynadaki Yabancı

04:00 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

13:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI