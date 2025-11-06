Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
Perşembe akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, yayın akışını merak ediyor. 5 Kasım 2025 Perşembe günü ekranlarda birbirinden iddialı diziler yer alıyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları belli oldu. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Perşembe akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer aldığı merak konusu oldu. 5 Kasım 2025 Perşembe gününe ait yayın akışı açıklandı. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'de bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. İşte Perşembe akşamı ekrana gelecek diziler ve detaylı TV yayın akışı haberin devamında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Güller ve Günahlar
  • 23:00 - Uzak Şehir
  • 02:00 - Poyraz Karayel
  • 04:00 - Üç Kız Kardeş

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06:40 - Kalk Gidelim
  • 09:25 - Adını Sen Koy
  • 10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:30 - Cennetin Çocukları
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 18:55 – İddiaların Aksine
  • 19:00 - Ana Haber
  • 19:45 - Maç Önü
  • 20:45 - Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
  • 23:00 - Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
  • 01:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03:35 - Seksenler
  • 04:35 - Lingo Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin
  • 08:15 - Bu Sabah
  • 10:00 – Bereketli Topraklar
  • 12:30 - Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 - Veliaht
  • 00:15 - Bereketli Topraklar
  • 02:45 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – İstanbullu Gelin
  • 09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 - Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Çok Güzel Hareketler 2
  • 00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
  • 03:00 - Yüksek Sosyete
  • 04:30 - Hanım Köylü
  • 06:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:30 - Bir Gece Masalı
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Kuruluş Orhan
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
  • 00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 01:20 - Aynadaki Yabancı
  • 04:00 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 - Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - Oynat Bakalım
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 13:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
  • 03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI

  • 07:30 - İlk Bakış
  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - Yasak Elma
  • 13:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 00:00 - Ben Onun Annesiyim
  • 02:30 - Ben Leman
  • 05:00 - Kefaret
  • 06:00 - Karagül
Sahra Arslan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
