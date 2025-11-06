Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Perşembe akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, yayın akışını merak ediyor. 5 Kasım 2025 Perşembe günü ekranlarda birbirinden iddialı diziler yer alıyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları belli oldu. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 14:00 - Gelinim Mutfakta
- 16:45 - Arka Sokaklar
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Güller ve Günahlar
- 23:00 - Uzak Şehir
- 02:00 - Poyraz Karayel
- 04:00 - Üç Kız Kardeş
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:40 - Kalk Gidelim
- 09:25 - Adını Sen Koy
- 10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
- 13:15 – Seksenler
- 14:30 - Cennetin Çocukları
- 17:45 - Lingo Türkiye
- 18:55 – İddiaların Aksine
- 19:00 - Ana Haber
- 19:45 - Maç Önü
- 20:45 - Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
- 23:00 - Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
- 01:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı
- 03:35 - Seksenler
- 04:35 - Lingo Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:15 - Bu Sabah
- 10:00 – Bereketli Topraklar
- 12:30 - Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 - Veliaht
- 00:15 - Bereketli Topraklar
- 02:45 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – İstanbullu Gelin
- 09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 - Söz
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Çok Güzel Hareketler 2
- 00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 03:00 - Yüksek Sosyete
- 04:30 - Hanım Köylü
- 06:00 - Söz
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:30 - Bir Gece Masalı
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Kuruluş Orhan
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:20 - Aynadaki Yabancı
- 04:00 - Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 - Tuzak
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - Oynat Bakalım
- 09:00 - Gel Konuşalım
- 13:15 - MasterChef Türkiye
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
- 03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW YAYIN AKIŞI
- 07:30 - İlk Bakış
- 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - Yasak Elma
- 13:30 - En Hamarat Benim
- 16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 00:00 - Ben Onun Annesiyim
- 02:30 - Ben Leman
- 05:00 - Kefaret
- 06:00 - Karagül