Bu akşam hangi diziler var? 4 Kasım yayın akışı! ATV, Show TV, Star TV, TV8, TRT1, Kanal D...
Televizyon izleyicileri, 4 Kasım 2025 Salı akşamı ekranlarda hangi yapımların yer alacağını araştırıyor. Ulusal kanallar, her zevke hitap eden dizi, yarışma ve eğlence programlarıyla izleyicilere renkli bir akşam sunmaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 4 Kasım yayın akışı! ATV, Show TV, Star TV, TV8, TRT1, Kanal D...
4 Kasım 2025 Salı akşamı televizyon ekranları, farklı türlerde dizi ve programlarla dolu bir yayın akışı sunuyor. İzleyiciler, bu akşam hangi yapımların ekranda olacağını merak ederken, ulusal kanallar birbirinden çeşitli seçeneklerle izleyici karşısına çıkıyor. Programların detaylı listesi haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 ATV Gün Ortası
- 14.00 Aynadaki Yabancı
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Gözleri Karadeniz
KANAL D
- 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Arka Sokaklar
- 23.15 Güller ve Günahlar
NOW TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
- 23.30 Sahtekarlar
SHOW TV
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.15 Bu Sabah
- 10.00 Bereketli Topraklar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Bahar
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 Söz
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Kral Kaybederse
TRT 1
- 06.35 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.30 Cennetin Çocukları
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 13.15 MasterChef Türkiye
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye