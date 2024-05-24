Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi filmler var?
24 Mayıs Cuma TV yayın akışı ve bu akşam hangi dizi, film var araştırılıyor. ATV, Kanal D, Star, Show gibi kanallarda hangi diziler ve filmler var? Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? 24 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı!
Bu akşam (24 Mayıs) hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle! Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var seyirciler tarafından araştırılıyor. 24 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. 24 Mayıs yayın akışında neler var? Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
24 MAYIS CUMA TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
- Show TV: "Kızılcık Şerbeti"
- NOW: "Gaddar"
- ATV: "Ben Bu Cihana Sığmazam"
- Kanal D: "Aquaman (Yabancı Sinema)"
- Star TV: "Yalı Çapkını"
- TRT 1: "Kara Ağaç Destanı"
SHOW TV CUMA YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Bahar
- 03:00 Sandık Kokusu
- 04:30 Aziz
ATV CUMA YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
- 22:45 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)
- 01:20 Kardeşlerim
- 04:35 Maraşlı
KANAL D CUMA YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:30 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
NOW CUMA YAYIN AKIŞI
- 07:45 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Gaddar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Gaddar
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:30 Ruhun Duymaz
- 04:00 Kefaret
- 06:00 Bay Yanlış
STAR TV CUMA YAYIN AKIŞI
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 00:15 İstanbullu Gelin
- 03:00 Baba Ocağı
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 CUMA YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 CUMA YAYIN AKIŞI
- 06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
- 07:00 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kara Ağaç Destanı
- 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:50 Gönül Dağı
- 05:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"