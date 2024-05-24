Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi filmler var?

Bu akşam (24 Mayıs) hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle! Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var seyirciler tarafından araştırılıyor. 24 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. 24 Mayıs yayın akışında neler var? Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

24 MAYIS CUMA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: "Kızılcık Şerbeti"

NOW: "Gaddar"

ATV: "Ben Bu Cihana Sığmazam"

Kanal D: "Aquaman (Yabancı Sinema)"

Star TV: "Yalı Çapkını"

TRT 1: "Kara Ağaç Destanı"

SHOW TV CUMA YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

03:00 Sandık Kokusu

04:30 Aziz

ATV CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)

22:45 Uzay Yolcuları (Yabancı Sinema)

01:20 Kardeşlerim

04:35 Maraşlı

KANAL D CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Taş Kağıt Makas

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

NOW CUMA YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

23:30 Orta Sayfa

01:30 Ruhun Duymaz

04:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

STAR TV CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 CUMA YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 CUMA YAYIN AKIŞI