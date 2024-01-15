Bu akşam hangi diziler var? 15 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda ne var?

Bu akşam hangi diziler yayınlanacağı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Ocak Çarşamba günü televizyonda hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. İzleyiciler tarafından kanalların yayın akışları araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ÖMER / Saat 20.00 / Star TV

SAFİR / Saat 20.00 / ATV

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Eda'nın başına gelenleri öğrenen Tahir, yaşananları söylemedikleri için Ömer'e ve Reşat'a öfke kusarak kızını alıp götürür. Emine ve Yaman'ın kaçırılması Ömer ve Reşat'ın tehlikeye atılmasına neden olur. Büyük sorunların ortasında kalan Gamze, beklenmedik hamileliğin getirdiği duygusal yükün ve stresin altında ezilirken bu haberi Ömer ile paylaşmak için doğru zamanı beklemektedir.

Kızının başına gelenlerden dolayı Şükran'ı suçlayan Tahir, ona ve Eda'ya büyük bir baskı uygularken, Vicdan ve Nilüfer de bu baskıdan payına düşeni alır. Bu duruma son vermek isteyen Reşat ise oğlundan beklemediği kadar sert bir karşılık görür. Gamze evin satışa çıkarılmasının arkasında Nevzat'ın parmağının olduğunu öğrenirken, köşeye sıkışan Nevzat, Gamze'nin sakladığı sırrı Ömer'in öğrenmesine neden olur. Reşat'ın ise geçmişten çıkıp gelen karanlık misafir ile tanışma zamanı gelmiştir.

Ömer Ademoğlu, babası Reşat'ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir. Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir'in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer'in ruhunu derinden yaralamıştır.

SAFİR SON BÖLÜM NE OLDU?

Ateş'in duruşmaya gelmemesi, Yaman ve Feraye arasında gerilime sebep olur. Bora'nın ölüm haberi ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur. Dedesi olarak gördüğü Ömer'i hapse girmekten kurtarmak için Gülsoy Holding'i yabancılara satmaya kararlıdır.

Ateş'in şirketi satma girişimine karşı Yaman'ın tercihi üretimi arttırmak olur. Fabrikada yaptığı duygusal konuşmayla işçileri bir süre vardiya usulü yoğun çalışmaya ikna eder.Ateş şirketi satamamıştır ama Vural'ın teklifini kabul ederse büyük bir servetin sahibi olacaktır. Vural ona tüm Bakırcı hanedanlığını sunmaktadır.