Bu akşam hangi diziler var? 15 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranları yine dopdolu içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Haftanın yorgunluğunu keyifli programlar ve sevilen dizilerle atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 15 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Yabancı Damat
- 08:30 – Konuştukça
- 09:45 – Magazin D Cumartesi
- 13:00 – Arda'nın Mutfağı
- 14:00 – Güller ve Günahlar
- 16:15 – Arka Sokaklar
- 18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 – Güller ve Günahlar
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Aldatmak
- 07:30 – atv'de Hafta Sonu
- 10:00 – Aynadaki Yabancı (Bölüm 6)
- 13:00 – Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)
- 15:20 – Gözleri Karadeniz (Bölüm 11)
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Aynadaki Yabancı (Bölüm 7)
- 00:20 – Kuruluş Orhan (Bölüm 3)
- 03:00 – Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:03 – İstiklal Marşı
- 05:05 – Yedi Numara
- 05:50 – Benim Güzel Ailem
- 08:30 – Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 – Hayallerinin Peşinde
- 11:40 – Cennetin Çocukları
- 14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 – Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs
- 19:00 – Ana Haber
- 20:00 – Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:00 – Arım Balım Peteğim
- 10:00 – Cumartesi Sürprizi
- 13:00 – Bahar
- 15:30 – Veliaht
- 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 – Güldür Güldür Show
- 23:45 – Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – İstanbullu Gelin
- 09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:00 – Kral Kaybederse
- 14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15:30 – Çarpıntı
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Kocan Kadar Konuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
- 12:00 – Kamera Arkası
- 12:45 – Ben Leman
- 16:00 – Kıskanmak
- 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 – Ben Leman
- 23:30 – Sahtekarlar
- 02:15 – İnadına Aşk
- 04:00 – Kefaret