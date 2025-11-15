Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 15 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranları yine dopdolu içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Haftanın yorgunluğunu keyifli programlar ve sevilen dizilerle atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 15 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı televizyon kanalları, izleyicilere birbirinden iddialı diziler ve keyifli programlarla dolu bir gece sunuyor. Hafta sonunu evde değerlendirmek isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları açıklandı. Hangi kanalda hangi yapımın ekrana geleceğini merak edenler için tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Yabancı Damat
  • 08:30 – Konuştukça
  • 09:45 – Magazin D Cumartesi
  • 13:00 – Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 – Güller ve Günahlar
  • 16:15 – Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 – Güller ve Günahlar

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aldatmak
  • 07:30 – atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 – Aynadaki Yabancı (Bölüm 6)
  • 13:00 – Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)
  • 15:20 – Gözleri Karadeniz (Bölüm 11)
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Aynadaki Yabancı (Bölüm 7)
  • 00:20 – Kuruluş Orhan (Bölüm 3)
  • 03:00 – Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:03 – İstiklal Marşı
  • 05:05 – Yedi Numara
  • 05:50 – Benim Güzel Ailem
  • 08:30 – Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 – Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 – Cennetin Çocukları
  • 14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 17:50 – Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin
  • 08:00 – Arım Balım Peteğim
  • 10:00 – Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 – Bahar
  • 15:30 – Veliaht
  • 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 – Güldür Güldür Show
  • 23:45 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – İstanbullu Gelin
  • 09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 – Kral Kaybederse
  • 14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
  • 15:30 – Çarpıntı
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Kocan Kadar Konuş

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
  • 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
  • 12:00 – Kamera Arkası
  • 12:45 – Ben Leman
  • 16:00 – Kıskanmak
  • 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 – Ben Leman
  • 23:30 – Sahtekarlar
  • 02:15 – İnadına Aşk
  • 04:00 – Kefaret
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
