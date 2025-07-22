Bruce Willis hastalığı ne? Bruce Willis neden konuşamıyor?

2022 yılında afazi teşhisi konulan usta oyuncunun hastalığı, ilerleyen süreçte daha ciddi bir tabloya dönüşerek frontotemporal demans (FTD) tanısıyla yeniden gündeme geldi. "Bruce Willis hastalığı nedir?" sorusu özellikle sosyal medyada ve haber platformlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Bruce Willis hastalığı ne?

BRUCE WILLIS HASTALIĞI NE?

Bruce Willis'e 2022 yılında afazi teşhisi konulmuş ve bu sebeple oyunculuk kariyerini bırakmak zorunda kalmıştı. Ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte, 2023 yılında frontotemporal demans (FTD) teşhisi resmen açıklandı. Bu hastalık, beynin ön kısmında yer alan sinir hücrelerinin bozulmasına yol açan, tedavisi olmayan nörodejeneratif bir rahatsızlıktır.

Kızı Tallulah Willis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Babam artık konuşamıyor, yürüyemiyor ve kim olduğunu hatırlamakta zorlanıyor" sözleriyle durumu gözler önüne serdi. Willis'in temel motor becerilerinin yanı sıra bilişsel işlevlerinde de ciddi kayıplar olduğu belirtildi.