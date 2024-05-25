Üye Girişi
Haberler

Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bridgerton ailesinin her sezon farklı bir kardeşine odaklanan dizide sekiz kardeş, Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu arıyor. Peki, Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak?

Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Sorusu merak ediliyor. İlk sezonda Londra sosyetesindeki rekabetçi evlilik piyasasına ilk kez giren, nüfuz sahibi Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton'ın hikayesi konu alınıyor. İkinci sezonda ise ailenin en büyüğü Vikont Anthony'nin mükemmel bir eş bulma çabası anlatılıyor. Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak?

BRİDGERTON 3. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Bridgerton dizisinin 3. Sezonu 16 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Bridgerton'un üçüncü sezonu, heyecanla beklenen romantizm ve entrikalarla dolu yeni bir bölüm sunuyor. Amerikalı senaryo yazarı ve yönetmen Shonda Rhimes'ın imzasını taşıyan dizi, 16 Mayıs Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İlk bölümün ardından 13 Haziran Perşembe günü de ikinci bölüm yayınlanacak. Bu sezon, Colin Bridgerton ve Penelope Featherington arasındaki romantizmi yakından takip ederken, Kate ve Anthony Bridgerton'ın evliliklerinin başlangıcına tanık olacağız. Bridgerton'un tutkulu hayranları için yeni maceralar ve duygusal karmaşalarla dolu bir sezon olacağa benziyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Bridgerton Londra Dizi TV Gündem Kültür Sanat Haberler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Bakmadan Geçme

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title