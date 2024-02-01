Düşük bütçeli yurt dışı gezisi yapmak isteyenler vizesiz ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Sizler için kıta kıta vizesiz gezilecek ülkelerin isimlerini araştırdık. Bu ülkelere vizesiz gidebilir ve dilediğiniz gibi seyahat edebilirsiniz. Peki vizesiz ülkeler nelerdir, hangi ülkelere vizesiz gidilir, vize istemeyen ülkelerin isimleri nedir? Brezilya vize istiyor mu? Brezilya'ya vizesiz gidilir mi?

Diplomatik, hizmet, hususi ve umumi pasaport sahibi vatandaşlarımız Brezilya'ya seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaftır.

THY, İstanbul-Sao Paulo arasında haftada 7 sefer gerçekleştirmektedir. Ayrıca haftada 2 gün kargo seferi düzenlenmektedir.

Brezilya (Portekizce: Brasil) ya da resmî adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti (Portekizce: Bu ses hakkındaRepública Federativa do Brasil (yardım·bilgi)), Güney Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Latin Amerika'nın %47,7'sini kaplayan Brezilya, Ekvador ve Şili haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsi ile sınır komşusudur. Komşuları ile 12.000 km'lik sınıra sahip olan Brezilya güneybatıda Arjantin ve Paraguay, batıda Bolivya ve Peru, kuzeybatıya Kolombiya ve kuzeyde ise Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası'nın komşusudur.

Dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi olan Brezilya'nın 2021 yılı itibarıyla nüfusu yaklaşık olarak 213.317.639 kişiden oluşmaktadır.

Nüfusu 1 milyonun üzerinde on üç şehri olan Brezilya'nın en büyük şehirleri São Paulo (12,1 milyon) ve Rio de Janeiro'dur (6,6 milyon). Brezilya bayrağında renkler, ormanları ve madenleri değil eskiden görev yapmış kraliyet ailelerini simgeler. Resmî dili Portekizce olan Brezilya'da başkan, milletvekilleri, senatörler, valiler, belediye başkanları, eyalet ve şehir meclisleri üyeleri dört senede bir yapılan seçimlerle belirlenir. 110 milyon seçmenin katıldığı 2002 yılı seçimlerinde tüm bölgelerde elektronik seçim sandıkları kullanılmıştır.

Kişi başına gelirin 15.000 dolar olduğu nüfusunun %64,6'sı Katolik, %22,2'si Protestan, %2'si Spiritist, %3,2'si diğer dinlere mensup, %8'i ise dinsizdir. Katoliklerden 20 milyon kadarı aynı zamanda Afrika kökenli dinlerin ayinlerine de gitmektedirler.

Brezilya'da 8 senelik zorunlu eğitim devlet okulları tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Bunun yanında, yükseköğretim de dahil olmak üzere, devlet okullarının yanı sıra özel okullar da etkinlik göstermektedirler.

Beş kez dünya şampiyonu olduğu futbolun yanı sıra voleybol, basketbol, tenis, yüzme, plaj voleybolu, sörf, otomobil yarışları ve yelkencilik Brezilya'nın dünya çapında başarılar elde ettiği spor dallarıdır. Ayrıca Capoeira ve samba, özellikle ülkenin Afrika kökenli kültürünün, bütün dünyada dikkat çektiği folk etkinlikleridir. Dünya futboluna önemli oyuncular katmıştır ve katmaktadır.