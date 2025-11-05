Haberler

Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 9 ölü, 20 yaralı

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında en az 9 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Yangın, bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğu katı etkiledi.

  • Bosna Hersek'in Tuzla kentinde bir huzurevinde çıkan yangında en az 9 kişi öldü ve 20 kişi yaralandı.
  • Yangın, huzurevinin en üst katında saat 20.55'te başladı ve 22.00'de kontrol altına alındı.
  • Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde bir huzurevinde çıkan yangında en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde kamuya ait bir huzurevinin bulunduğu binanın en üst katında büyük çaplı bir yangın yaşandı. Saat 20.55 sularında bildirilen ve yerel saatle 22.00'de kontrol alınan yangın, bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğu katı etkiledi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangına çevredeki kentlerden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti. Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre yangında en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi de yaralandı.

"TESELLİ SÖZLERİ BULMAK GERÇEKTEN ZOR"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaparak yardım teklifinde bulunduğunu ve taziyelerini ilettiğini söyledi. Komsic, "Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
