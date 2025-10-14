Borsa neden düşüyor? 14 Ekim BİST100 endeksi yüzde 1,92 düştü

Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri günün ikinci yarısında artan satışlarla geriledi. Küresel ve yerel piyasalardan gelen olumsuz sinyaller, yatırımcıların riskten uzaklaşmasına neden oldu.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda gün boyunca zayıf bir görünüm izlendi. ABD-Çin arasındaki ticari ve politik gerilimlere ilişkin haber akışı, yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi. Bazı büyük uluslararası şirketlerin beklenmedik kâr uyarıları da risk algısının bozulmasına neden oldu. Bu gelişmeler, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik fon akımlarını azaltırken, Borsa İstanbul da bu eğilimden etkilendi.

Yurt dışı endekslerdeki negatif seyir, Türkiye gibi gelişen piyasalarda yatırım iştahını sınırladı. Avrupa ve ABD vadeli işlemlerindeki kayıplar, gün içinde Borsa İstanbul'da satış baskısını güçlendirdi. Küresel risk-off eğilimi, yabancı yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı ve bu da BIST 100 endeksinde değer kaybına neden oldu.

Küresel gelişmelerin yanı sıra, dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi de hissedildi. Gün içinde doların yaklaşık 41,8 TL civarında işlem görmesi, hem ithalat maliyetleri hem de yabancı yatırımcı açısından risk priminin artmasına neden oldu. Bu durum, TL varlıklara olan ilgiyi azaltarak hisse senetleri piyasasında satış yönlü hareketi destekledi.

Yatırımcılar açısından kur seviyesindeki dalgalanma, finansal istikrar endişelerini artırdı. TL'nin zayıf seyri, özellikle döviz açık pozisyonu bulunan şirketler üzerinde baskı yarattı. Bu tablo, genel piyasa görünümünde temkinli bir duruşun öne çıkmasına yol açtı ve endeksteki geri çekilmeyi hızlandırdı.

14 EKİM BORSA NEDEN DÜŞTÜ BUGÜN?

Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler, piyasada önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. TCMB'nin 23 Ekim 2025 tarihli toplantısı öncesinde, faiz indirimi olasılığı yeniden tartışılmaya başlandı. Bu yönde artan beklentiler, para politikasına yönelik belirsizliklerin derinleşmesine neden oldu. Piyasada faiz indirimi olasılığı, sabit getirili menkul kıymetlerde getiri dengesini değiştirirken, hisse senetleri piyasasında risk algısının yükselmesine yol açtı.

Yurt içi sermaye akımlarında da gün boyunca satış yönlü hareketler gözlendi. Bankacılık hisseleri başta olmak üzere, yüksek ağırlıklı sektörlerdeki satışlar endeksi aşağı çekti. Aracı kurum bültenlerinde, gün içerisinde hem kurumsal hem de yabancı yatırımcı kaynaklı satışların etkili olduğu belirtildi. CDS göstergelerinde yaşanan küçük artış da piyasalardaki temkinli duruşu destekledi.

Teknik açıdan bakıldığında, endeksin önceki yükselişlerde test ettiği direnç seviyelerinin ardından kar satışlarının devreye girdiği görüldü. Teknik seviyelerde stop-loss emirlerinin çalışması, düşüşün hız kazanmasına yol açtı. Bu durum, kısa vadede işlem hacimlerinde dalgalanma ve volatilite artışını beraberinde getirdi.

Piyasa genelinde görülen satışlar, yatırımcıların risk iştahındaki daralmayı yansıttı. Günün ilerleyen saatlerinde küresel borsalardaki zayıf görünüm sürerken, Borsa İstanbul da paralel bir seyir izledi. Gün sonuna doğru gelen sınırlı tepki alımlarına rağmen endeks, günü kayıpla kapatmaya yöneldi.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.