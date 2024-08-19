Bora Öztoprak kimdir? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi! Bora Öztoprak kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bora Öztoprak merak konusu oldu. İşte Bora Öztoprak hakkında merak edilen Bora Öztoprak kimdir, Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BORA ÖZTOPRAK KİMDİR?

Bora Öztoprak 1973 yılında, İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünden itibaren Bon Jovi, Sting, Guns N' Roses, Bryan Adams, Iron Maiden gibi grup ve şarkıcıları dinlemiştir ve onları ilham kaynağı olarak görmüştür. 5 yaşında babasının onun yeteneğini keşfedip ona piyano almasıyla müzikle tanışmıştır. Lise yıllarında çok yakın bir arkadaşının gitar dersi almasıyla beraber müziğe ilgisi geri gelmiştir. Arkadaşının ders notlarıyla kendi kendine çalışmaya başlamıştır. Kendini çok ilerletmiştir. Besteler yapmaya başlamıştır. Odasına kapanıp saatlerce kimseyi almayıp yani dış dünyayla ilişkisini kesip çalışmıştır. Aynı zamanda arkadaşlarının ona verdiği sözleri de bestelemiştir. Lisenin 2. sınıfında 1. dönemin sonunda arkadaşlarıyla dönem sonu partisinde şarkı söylemiştir. 16 yaşında Saadet Restaurant adlı bir yerde sahne almaya başlamıştır (Bugünkü adıyla Tike Kebapçısı).

Müzik hayatına babasının, henüz beş yaşındayken yeteneğini fark etmesi üzerine aldığı piyano ile başlayan Bora, sahne ile 1989 yılında tanıştı. Küçük bir kulüpte, yalnızca gitarının eşliğinde şarkı söyleyerek sahne aldığı sırada performansını çok beğenen ünlü söz yazarı Zeynep Talu, Bora'ya albüm yapma teklifinde bulundu. Ancak Bora, üniversiteye devam etmek istediği ve albüme henüz hazır olmadığını düşündüğü için bu teklifi geri çevirdi.

Kendi şarkılarını üniversite yıllarında yazmaya başladı. Aynı dönemde farklı kulüplerde sahne programlarına devam ederken, çalıştığı kulüplerden birini işleten İlhan Şeşen'den gelen albüm teklifini, son şansı olabileceğini düşünerek, kabul etti. Bu sırada henüz İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde 2. sınıfta okuyordu. Unutulmaz klasikleri olarak bilinen "Seni Seviyorum" ve "Akdeniz Geceleri" şarkılarının da yer aldığı tamamı akustik olarak kaydedilen ilk albümü "Sıra Bize de Gelecek", 1995 yılında yayınlandı ve büyük satış rakamlarına ulaştı.

Ayrıca oyuncu Çiçek Dilligil ile evli bir çocuk babasıdır.

2024'te 30. sanat yılını kutlayacak olan Bora Öztoprak, Bora ve Arkadaşları konseptiyle 30 yıla yayılan şarkılarını sevdiği dostları ve öğrencileriyle düet olarak seslendirdiği projede her ay bir şarkı yayınlayarak 30. yıla hazırlık yapıyor.