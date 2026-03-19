Haberler

Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da yaşayan Abdullah İşlek, işe yerleştirme vaadine inanarak ineğini satıp 150 bin lirayı belediye başkanının özel kalemine verdiğini, ancak aylarca oyalanarak işe alınmadığını öne sürdü; yedi çocuk babası İşlek mağdur olduğunu belirterek yardım istedi.

Şanlıurfa'da yaşayan 42 yaşındaki Abdullah İşlek, işe yerleştirileceği vaadiyle parasını verdiğini öne sürdüğü belediye çalışanı nedeniyle mağdur olduğunu iddia etti. İşlek, işe girebilmek için sahip olduğu ineği satarak elde ettiği 150 bin lirayı gönderdiğini söyledi.

PARAYI GÖNDERİRKEN "İŞ TAKİP ÜCRETİ" YAZDI

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre; Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın Özel Kalem Müdürü M.B., Abdullah İşlek'e "seni işe yerleştireceğim" vaadinde bulundu. Bunun üzerine İşlek, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan ineğini 11 Temmuz 2025'te 150 bin liraya sattı. Elde ettiği parayı banka aracılığıyla gönderen İşlek, açıklama kısmına "iş takip ücreti" notunu düştü.

"8-9 AY OYALANDIM"

Parayı gönderdikten sonra süreci takip eden İşlek, uzun süre net bir sonuç alamadığını belirtti. "Ne oldu bizim iş" diye sorduğunda sürekli "bekle, evraklarını hazırlıyorum" yanıtını aldığını söyleyen İşlek, yaklaşık 8-9 ay oyalandığını ve işe yerleştirilmeyeceğini anladığını ifade etti.

YETKİLİLERE BAŞVURDU, ÇÖZÜM BULAMADI

Yaşadığı durumu belediye başkanı ve milletvekillerine de ilettiğini belirten İşlek, herhangi bir çözüm bulamadığını dile getirdi. Olayın ilçede yayılmasının ardından M.B.'nin kendisiyle bir araya gelerek "parasını verdim" şeklinde video çektiği de öne sürüldü.

"7 ÇOCUĞUM VAR, ZOR DURUMDAYIM"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan İşlek, "Mustafa bana hastane ya da okul gibi bir yerde iş ayarlayacağını söyledi. Belediye dese inanmazdım. İneğimi sattım, paramı gönderdim. Şimdi o ineği 300-350 bin liraya alamazsın" dedi. Yedi çocuk babası olduğunu vurgulayan İşlek, iş bulmakta zorlandığını ve yardım beklediğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
İran Savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda