Yağmur Atacan'dan isyan dolu yangın paylaşımı: Siz hiç umurumda değilsiniz

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 79 kişinin yaşamını yitirdiği yangın için paylaşım yapan ünlü isimlere Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da dahil oldu. Atacan'ın "Umurumda değilsiniz!" dediği paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

Pınar Altuğ'un eşi ve eski oyuncu Yağmur Atacan siyah bir kare paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"UMURUMDA DEĞİLSİNİZ"

"Şu an burada yazacaklarımı kaç kişi okuyacak umurumda değil. Hele okuyup da kaç kişi anlayacak; ANLAMAYANLAR, siz hiç umurumda değilsiniz! Hep, ne oluyorsa fakir fukaraya oluyor diyordunuz ya, al bu sefer "zengin"e oldu ne fark etti? Toplum olarak sindirildik, kandırıldık, aldatıldık. Öldüler ama güzel öldüler diyen bir anlayışı kabul ettik hayatımıza devam ettik. Zaman zaman yaşattıklarını-yaşasınlar diyenler oluyor. Yaşattıklarını, yaşamadan ölmesinler, diyenler oluyor. Son 15 yılda yaşanan felaketleri arka arkaya koyduğumuz zaman eğer bunu yaşatan birileri varsa, bunun yaşanmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Bunlara dayanacak bir sinir sistemi, bir insan, bir kalp olamaz; canlı olamaz.

"ÇOCUKLARIN YANMASINI KİMSE AÇIKLAYAMAZ"

Ama biz toplum olarak sırayla yaşadık, bayrakları değil sadece, artık hayata olan yaşam sevincimizi yarıya indirdik. Adalete olan güvenimiz sarsıldı, Bizi yönetenlere olan saygımız yok oldu, bir tek Allah'a olan bir inanç vardı toplumda, sayesinde birilerinin o da sorgulanır oldu. Kimse çıkıp takdiri ilahi falan demesin, çocukların canlı yanmasını açıklayamaz bana.

Aşağıda ATATÜRK'ün gençliğe hitabesinin ikinci yarısında yer alıyor. 100 yıl önce yazmış. Nostradamus değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk.. Uydurulmuş tarih dizisi değil, bizatihi kendisi kaleme almış. Nutuk! Okunurken, yine kendisi tarafından sonuna eklenmiştir. Dikkat çekilmiştir! Kitabın ön sözü değil!!! Kitabın son sözüdür.

'Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!"

Ünlü ismin isyan dolu paylaşımı kısa sürede takipçilerden destek yorumları aldı.