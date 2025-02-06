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BOLU HAVA DURUMU: 7 Şubat Cuma Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu 5 günlük hava durumu tahmini

BOLU HAVA DURUMU: 7 Şubat Cuma Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu 5 günlük hava durumu tahmini
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Meteoroloji tahminlerine göre, Bolu'da 7 Şubat 2025 Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen hafif kar yağışı, şehirde kış koşullarını daha da hissettirecek. Peki, sıcaklık değerleri nasıl olacak? Bolu'da kar yağışı sürecek mi? İşte detaylar…

Meteoroloji uzmanları, 7 Şubat itibariyle Bolu'da sıcaklıkların en düşük -4°C, en yüksek 2°C seviyelerinde seyredeceğini belirtti. Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olabileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini ifade ederken 5 günlük hava durumu tahminleri merak konusu haline geldi. Peki, 7 Şubat Bolu hava durumu nasıl olacak? Bolu'da kar yağacak mı? İşte, güncel hava durumu tahminleri…

BOLU'DA KAR VAR MI?

Bolu'da hava durumu tahminlerine dayanarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen hafif kar yağışının Bolu'da yolların kayganlaşmasına neden olabileceğine dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgasının devam etmesi ve Bolu'da kar yağışı ihtimalinin sürmesi bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU: 7 Şubat Cuma Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu 5 günlük hava durumu tahminiBolu

BOLU'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

BOLU HAVA DURUMU: 7 Şubat Cuma Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu 5 günlük hava durumu tahminiBolu 5 günlük hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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