Boğaç Soydemir kimdir? Boğaç Soydemir neden gözaltına alındı?

Boğaç Soydemir'in Youtube'daki "Soğuk Savaş" programında yapılan bir şaka, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede gündeme oturdu. Bu gelişmenin ardından Soydemir hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi. Peki, Boğaç Soydemir kimdir ve neden gözaltına alındı? İşte merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

"SOĞUK SAVAŞ" PROGRAMINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Youtube'da yayımlanan "Soğuk Savaş" adlı programda yer alan bir şaka nedeniyle inceleme başlattı. Videoda kullanılan ifadelerin, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisine atıfta bulunarak Hz. Muhammed üzerinden halk arasında kin ve düşmanlık oluşturduğu iddiasıyla sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında soruşturma açıldı.

Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında her iki kişi için de gözaltı kararı verildi.

BOĞAÇ SOYDEMİR AÇIKLAMA YAPTI!

Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şakayla ilgili özür diledi ve ilgili bölümün Youtube'dan kaldırıldığını belirtti. Kendi yaptığı esprilerde hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Soydemir şunları söyledi:

"Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim."

BOĞAÇ SOYDEMİR KİMDİR?

Boğaç Soydemir, internet ortamında "Educatedear" kullanıcı adıyla tanınan ve özellikle Youtube'da yayınladığı "Soğuk Savaş" programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dijital içerik üreticisidir. Mizahi dili ve samimi sohbet tarzıyla gençler arasında popülerlik kazanan Soydemir, görsel efektlerle zenginleştirdiği içerikleri ve akıcı anlatımıyla dikkat çekmektedir.

Doğum yılı ve eğitim hayatı hakkında net bilgiler bulunmayan Soydemir'in, çeşitli kaynaklara göre 1989 doğumlu olduğu ifade edilmektedir. Özel hayatına dair detaylar ise kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Dijital platformlardaki aktifliği sayesinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Soydemir, son dönemde "Soğuk Savaş" programında yapılan bir şaka nedeniyle gündeme gelmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yer alan ve Hz. Muhammed'e atfedilen bir hadisi içeren şaka nedeniyle soruşturma başlattı. Bu kapsamda Boğaç Soydemir ve programa katılan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soydemir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu şakayı izleyici yorumları arasında ilk kez duyduğunu, kimseyi incitme amacı taşımadığını belirterek özür diledi. İlgili video bölümü de platformdan kaldırılmıştır.

ENES AKGÜNDÜZ KİMDİR?

Enes Akgündüz, Türkiye'de YouTube platformunda içerik üreten ve özellikle genç kitleler arasında tanınan popüler bir dijital içerik üreticisidir. "Soğuk Savaş" adlı kanalında mizahi ve eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. Dinamik sunumu ve güncel trendleri yakından takip eden üslubuyla dikkat çeken Akgündüz, sosyal medyada hızla yükselerek farklı dijital akımlarda aktif rol almıştır.

Ancak, 2025 yılında yayınlanan bir videoda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisine yapılan bir şaka nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Enes Akgündüz ile birlikte program sunucusu Boğaç Soydemir hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Gelişmeler kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara neden oldu.