Böcek ailesinin sonunu getiren otelle ilgili şoke eden ayrıntı! Firmanın ilk vukuatı değilmiş

Fatih'te dört kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ailenin ölümüne neden olduğu iddia edilen oteldeki ilaçlamayı yapan firmanın geçmişte benzer bir vakada da adının geçtiği tespit edildi.

11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğu olay sonrasında yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ailenin tamamının kaybedilmesi üzerine soruşturma genişletildi. Ölüm olayına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

OTEL BİR NUMARALI ŞÜPHELİ

İlk etapta aile bireylerinin Ortaköy'de tükettikleri yiyeceklerden zehirlenmiş olabileceği değerlendirilirken, aynı otelde kalan başka bir turistin de fenalaşmasıyla şüpheler Harbour Suites Old City otelin içindeki başka ihtimallere yöneltildi.

İLK BULGU "ALÜMİNYUM FASFİT" ZEHİRLEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, otelin giriş katındaki bir odada tahtakurusu için ilaçlama yapıldığı anlaşıldı. İncelemede "alüminyum fosfit" içeren ilacın, banyo boşluğundaki havalandırma yoluyla Böcek ailesinin kaldığı odaya sızmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

AYNI FİRMANIN GEÇMİŞTEKİ BİR VAKADA DA ADI GEÇMİŞ

Soruşturmada bugün ortaya çıkan yeni bilgi ise dikkat çekici oldu. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, oteli ilaçlayan firmanın çalışanlarından birinin, daha önce Fatih'te bir Kur'an kursunda meydana gelen zehirlenme olayına da karıştığı belirlendi.

Kur'an kursunda yapılan ilaçlamanın ardından bir çocuğun zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İncelemede, tahta kurusuyla mücadele kapsamında "alüminyum fosfit" içeren Fumigas 57 TB adlı ürünün kullanıldığı tespit edildi.

Söz konusu çalışan hakkında yapılan incelemede, biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası bulunduğu ancak izin verilen herhangi bir işletmede çalışmadığı ortaya çıkarıldı. İlaçlamanın izinsiz şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüpheliye, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.