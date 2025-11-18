Haberler

Böcek ailesinin sonunu getiren otelle ilgili şoke eden ayrıntı! Firmanın ilk vukuatı değilmiş

Böcek ailesinin sonunu getiren otelle ilgili şoke eden ayrıntı! Firmanın ilk vukuatı değilmiş
Güncelleme:
Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan zehirlenme olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayın ardından 11 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı. İlk bulgulara göre, ailenin kaldığı odaya "alüminyum fosfit" içeren bir ilaç sızmış olabileceği düşünülüyor. İlaçlamayı yapan firmanın daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi.

  • Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen dört kişilik Böcek ailesi, Fatih'teki Harbour Suites Old City otelinde zehirlenerek hayatını kaybetti.
  • Otelde tahtakurusu ilaçlaması yapan firmanın aynı çalışanı, daha önce Fatih'te bir Kur'an kursunda 'alüminyum fosfit' içeren ilaç kullanımı nedeniyle bir çocuğun zehirlenmesi vakasına karışmıştı.
  • Zehirlenme olayıyla ilgili 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri hakkında işlemler sürüyor.

Fatih'te dört kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ailenin ölümüne neden olduğu iddia edilen oteldeki ilaçlamayı yapan firmanın geçmişte benzer bir vakada da adının geçtiği tespit edildi.

11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğu olay sonrasında yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ailenin tamamının kaybedilmesi üzerine soruşturma genişletildi. Ölüm olayına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

OTEL BİR NUMARALI ŞÜPHELİ

İlk etapta aile bireylerinin Ortaköy'de tükettikleri yiyeceklerden zehirlenmiş olabileceği değerlendirilirken, aynı otelde kalan başka bir turistin de fenalaşmasıyla şüpheler Harbour Suites Old City otelin içindeki başka ihtimallere yöneltildi.

İLK BULGU "ALÜMİNYUM FASFİT" ZEHİRLEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, otelin giriş katındaki bir odada tahtakurusu için ilaçlama yapıldığı anlaşıldı. İncelemede "alüminyum fosfit" içeren ilacın, banyo boşluğundaki havalandırma yoluyla Böcek ailesinin kaldığı odaya sızmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

AYNI FİRMANIN GEÇMİŞTEKİ BİR VAKADA DA ADI GEÇMİŞ

Soruşturmada bugün ortaya çıkan yeni bilgi ise dikkat çekici oldu. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, oteli ilaçlayan firmanın çalışanlarından birinin, daha önce Fatih'te bir Kur'an kursunda meydana gelen zehirlenme olayına da karıştığı belirlendi.

Kur'an kursunda yapılan ilaçlamanın ardından bir çocuğun zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İncelemede, tahta kurusuyla mücadele kapsamında "alüminyum fosfit" içeren Fumigas 57 TB adlı ürünün kullanıldığı tespit edildi.

Söz konusu çalışan hakkında yapılan incelemede, biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası bulunduğu ancak izin verilen herhangi bir işletmede çalışmadığı ortaya çıkarıldı. İlaçlamanın izinsiz şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüpheliye, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBüşra :

Nasıl olsa denetleme kontrol vs yok dimi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilirkişi:

Ülke sahipsiz kurumlar uyuyor. Daha önce de yapmışlar tahminen adaletimiz bunlara serbest bırakma cezası verip salmıştır. Bütün suçlar serbest bırakma yada para cezası sonrası 5er 10 ar 50şer defa tekraren işleniyor. Ceza kanunlarının acilen baştan yazılması lazım. Bu şirket kaç bin adresi lisanssız cahilce ilaçladı kimler zehirlendi , sorumlusu kimdir denetleyen belli değil ..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
