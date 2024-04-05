BM Türkiye Temsilcisi Ahmet Yıldız kimdir? Birleşmiş Milletler Temsilcisi Ahmet Yıldız hayatı ve biyografisi
BM Temsilcisi Ahmet Yıldız oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni BM Ahmet Yıldız kimdir, Ahmet Yıldız hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE TEMSİLCİSİ AHMET YILDIZ KİMDİR?
Doğum Yeri ve Tarihi: Çardak Denizli,1964
Eğitimi: Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi
İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.
Görevleri:
Temmuz 2020 - Haziran 2023
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Heyeti Başkanı
Temmuz 2018 - Haziran 2023
TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi
Temmuz 2018 - Temmuz 2020
TBMM Dışişleri Komisyon Başkan Vekili
Haziran 2018 - Mayıs 2023
27. Dönem AK Parti Denizli Milletvekili
Temmuz 2016 – Nisan 2018
Dışişleri Bakan Yardımcısı - Büyükelçi
Eylül 2014 - Haziran 2016
Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Dışişleri Başdanışmanı, Büyükelçi
Temmuz 2014 - Eylül 2014
Büyükelçi, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi - Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı
Kasım 2011 - Temmuz 2014
Büyükelçi - Saraybosna Büyükelçiliği
Aralık 2009 - Kasım 2011
Birinci Sınıf Başkonsolos - Musul Başkonsolosluğu
Eylül 2009 - Aralık 2009
Elçi, Daire Başkanı - Dışişleri Bakanlığı Bilim Dairesi Başkanlığı
Eylül 2008 - Eylül 2009
Daire Başkanı - Dışişleri Bakanlığı Irak Özel Temsilciliği
Eylül 2006 - Eylül 2008
Başkonsolos – Cidde Başkonsolosluğu
Şubat 2005 - Eylül 2006
Müsteşar - Şam Büyükelçiliği
Ağustos 2004 - Şubat 2005
Müsteşar - Riyad Büyükelçiliği
Eylül 2002 - Ağustos 2004
Şube Müdürü - Dışişleri Bakanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı
Temmuz 2000 - Eylül 2002
Müsteşar - Şam Büyükelçiliği
Ekim 1997 - Temmuz 2000
Konsolos - Houston Başkonsolosluğu
Ekim 1995 - Kasım 1997
İkinci Katip , Başkatip - Dışişleri Bakanlığı Protokol Diplomatik İşlemler Dairesi
Aralık 1993 - Ekim 1995
Muavin Konsolos - Stuttgart Başkonsolosluğu
Ekim 1991 - Aralık 1993
Ataşe, Üçüncü Katip - Trablus Büyükelçiliği
Aralık 1990 - Ekim 1991
Aday Meslek Memuru, Ataşe - Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı
Nisan 1990 - Aralık 1990
Askerlik Hizmeti
Mayıs 1989 - Nisan 1990
Aday Meslek Memuru - Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi
Aralık 1988 - Mayıs 1989
Aday Meslek Memuru - Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
Atama Kararnamesi: