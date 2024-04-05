BM Türkiye Temsilcisi Ahmet Yıldız kimdir? Birleşmiş Milletler Temsilcisi Ahmet Yıldız hayatı ve biyografisi

BM Temsilcisi Ahmet Yıldız oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni BM Ahmet Yıldız kimdir, Ahmet Yıldız hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRKİYE TEMSİLCİSİ AHMET YILDIZ KİMDİR?

Doğum Yeri ve Tarihi: Çardak Denizli,1964

Eğitimi: Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi

İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Görevleri:

Temmuz 2020 - Haziran 2023

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Heyeti Başkanı

Temmuz 2018 - Haziran 2023

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

Temmuz 2018 - Temmuz 2020

TBMM Dışişleri Komisyon Başkan Vekili

Haziran 2018 - Mayıs 2023

27. Dönem AK Parti Denizli Milletvekili

Temmuz 2016 – Nisan 2018

Dışişleri Bakan Yardımcısı - Büyükelçi

Eylül 2014 - Haziran 2016

Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Dışişleri Başdanışmanı, Büyükelçi

Temmuz 2014 - Eylül 2014

Büyükelçi, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi - Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı

Kasım 2011 - Temmuz 2014

Büyükelçi - Saraybosna Büyükelçiliği

Aralık 2009 - Kasım 2011

Birinci Sınıf Başkonsolos - Musul Başkonsolosluğu

Eylül 2009 - Aralık 2009

Elçi, Daire Başkanı - Dışişleri Bakanlığı Bilim Dairesi Başkanlığı

Eylül 2008 - Eylül 2009

Daire Başkanı - Dışişleri Bakanlığı Irak Özel Temsilciliği

Eylül 2006 - Eylül 2008

Başkonsolos – Cidde Başkonsolosluğu

Şubat 2005 - Eylül 2006

Müsteşar - Şam Büyükelçiliği

Ağustos 2004 - Şubat 2005

Müsteşar - Riyad Büyükelçiliği

Eylül 2002 - Ağustos 2004

Şube Müdürü - Dışişleri Bakanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı

Temmuz 2000 - Eylül 2002

Müsteşar - Şam Büyükelçiliği

Ekim 1997 - Temmuz 2000

Konsolos - Houston Başkonsolosluğu

Ekim 1995 - Kasım 1997

İkinci Katip , Başkatip - Dışişleri Bakanlığı Protokol Diplomatik İşlemler Dairesi

Aralık 1993 - Ekim 1995

Muavin Konsolos - Stuttgart Başkonsolosluğu

Ekim 1991 - Aralık 1993

Ataşe, Üçüncü Katip - Trablus Büyükelçiliği

Aralık 1990 - Ekim 1991

Aday Meslek Memuru, Ataşe - Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı

Nisan 1990 - Aralık 1990

Askerlik Hizmeti

Mayıs 1989 - Nisan 1990

Aday Meslek Memuru - Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi

Aralık 1988 - Mayıs 1989

Aday Meslek Memuru - Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı

Atama Kararnamesi: