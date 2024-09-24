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BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda, bir kez daha insanlığa yönelik, Gazze'deki katliama yönelik dikkat çeken bir konuşma yaptı. İsrail hükümetine sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan'ı, genel kuruldaki İsrail temsilcileri de dinliyordu. Temsilcilerin Erdoğan'ın konuşması esnasından gergin tavırları kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail'e ve sessiz halan tüm dünyaya tepki gösterdi. Erdoğan, "Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda BM kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz. Dünya 5'ten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Gazze'de saldırılarda 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Gazeteciler sağlık görevlileri öldürüldü. BM personelleri öldürüldü. Savaşta dahi dokunulmaması gereken cami ve kiliseleri vurdular. BM kürsüsünden bir de utanmadan tüm dünyaya buradan bu kürsüden meydan okudular" ifadelerini kullandı.

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

"GEREKEN HER TÜRLÜ DAVAYI DESTEKLİYORUZ"

Erdoğan konuşmasında İsrail'e açılan soykırım davasına da değindi. Erdoğan, "41 bin insanı katledenler, talimatı verenden tetiğini çekene kadar işledikleri suçların hesabını vermeden vicdanlar rahata kavuşamaz. İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davayı destekliyoruz. Gereken her türlü adımı atacağız" dedi.

ERDOĞAN'I BÖYLE DİNLEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Hitler benzetmesinde bulunarak, "İsrail yönetimi, temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını işgal etmektedir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşması esnasında İsrail'in BM temsilcilerinin gergin tavırları kameralara yansıdı.

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Gündem

Birleşmiş Milletler İsrail Gündem Gazze Dünya

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