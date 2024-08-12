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Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizim Aile filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bizim Aile konusu, özeti ve Bizim Aile oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bizim Aile filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Aile filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Aile filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Aile konusu nedir, Bizim Aile oyuncuları kimler ve Bizim Aile özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmeye çalışmaktadır. Bu çabaları başarılı olur fakat Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar birbiri ile anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardı. Melek Hanım'ın oğullarından biri olan Ferit'in kız arkadaşı Alev'in babası, Alev'in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta'yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev'in babası ile görüşür. Alev'in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Melek

Tarık Akan - Ferit (ses. Pekcan Koşar)

Şener Şen - Şener

Itır Esen - Alev (ses. Aliye Uzunatağan)

Halit Akçatepe - Halit

Ayşen Gruda - Feride

Tuncay Akça - Tuncay (ses. Nurdan Zobu)

Cengiz Nezir - Ferdi (ses. Mustafa Alabora)

Saim Alpago - Saim Bey (ses. Kamran Usluer)

Ahmet Arıman - Ahmet (ses. Pekcan Koşar)

Tayfun Akalın - Tayfun (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Sıtkı Akçatepe - Avukat (ses. Zafer Önen)

Talat Dumanlı - Talat

Süreyya Dumanlı - Süreyya

Nezahat Tanyeri - Hacer

Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru (ses. Hayri Esen)

İhsan Baysal - Saim Bey'in adamı

Tevfik Şen - Saim Bey'in adamı

Giray Alpan - Saim Bey'in adamı

Mehmet Ali Güngör - Saim Bey'in adamı

İlhan Hemşeri - Polis memuru (ses. Hayri Esen)

Ahmet Sert - Zabıta Amiri

Sabahat İzgü

Osman Demir
Osman Demir
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