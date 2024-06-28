"Bitcoin'in Son Düşüşleri: Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan'dan Analiz ve Öneriler"

Bitcoin, Kasım 2022'de 15.485 doları dip seviyesini gördüktan sonra hızlı bir yükseliş trendine girdi. Kasım 2023'te 37.000 dolara ulaşan Bitcoin, Mart 2024'te ise 73.797 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu 16 aylık süreçte %376 oranında bir artış gerçekleşti. Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan, bu yükselişin arkasındaki temel sebepler olarak ABD merkez bankasının faiz indirimi beklentisini ve Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla piyasaya giren fonları işaret ediyor.

Piyasa Beklentileri ve Fed Politikaları

Turan, Bitcoin'in sadece kendi başına değil, aynı zamanda altın ve S&P 500 endeksi gibi diğer varlıklarla da birlikte yükseldiğine dikkat çekiyor. Doların değerinin ve Fed'in faiz politikalarının tüm piyasalarda önemli bir rol oynadığını belirten Turan, son dönemde faiz indirimi beklentilerinin düşmesiyle birlikte Bitcoin'in fiyatının da dalgalanma yaşadığını vurguluyor. Şu anda piyasada sadece 1 faiz indirimi beklentisi kalmış durumda.

Bitcoin'in Teknik Analizi ve Kısa Vadeli Beklentiler

Bitcoin'in Mart 2024'ten bu yana 59.000 – 73.000 dolar aralığında dalgalandığını belirten Erdoğan Turan, kısa vadede teknik açıdan yorulma işaretlerinin biriktiğini ifade ediyor. Bitcoin fiyatının 50 günlük ortalamanın altında olduğunu ve 24 Haziran'da 200 günlük ortalamaya çok yaklaştığını belirten Turan, 57.800 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu ve bu seviyenin altında 3 gün üst üste kapanışların düşüşü hızlandırabileceğini söylüyor. 58.400 dolar seviyesinin üzerinde kalındığı sürece ise 66.800 dolara doğru bir hareketlenme ihtimali bulunduğunu belirtiyor.

Yatırımcılar Kararlarını Verirken Bağımsız Olarak Vermelidirler

Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan, yatırımcılara kar veya zarar durumunda işlem seviyelerini bağımsız olarak belirlemeleri gerektiğini tavsiye ediyor. Kar büyüdükçe piyasadan çıkış fiyatının yukarı doğru çekilebileceğini belirten Turan, yatırımcıların piyasa trendlerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin'in performansı ve geleceği hakkında detaylı analizler sunan Erdoğan Turan, yatırımcıların bilinçli ve stratejik hareket etmelerinin önemini vurgulayarak, piyasa hareketlerini doğru analiz etmenin yatırımcılar için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Bitcoin'in Değerini Belirleyen Faktörler

Erdoğan Turan, dolar bazında değerlendirilen bütün varlıkların değerini belirleyen en önemli unsurun doların değeri olduğunu vurguluyor. Doların değerini de Fed'in faiz politikalarının belirlediğini ifade ediyor. 6 ay önce dört faiz indirimi bekleyenlerin bugün sadece bir faiz indirimi olacağı konusunda beklentilerini düşürdüklerini belirten Turan, bu durumun Bitcoin piyasasında da etkili olduğunu söylüyor. Turan, 6 ay önceki beklentilerin gerçekçi olmadığını farklı mecralarda dile getirdiklerini ve şu an elde sadece bir faiz indirimi beklentisinin kaldığını belirtiyor.

Bitcoin'in gelecekteki performansının daha çok yeni malzemelerin ve gelişmelerin piyasaya girmesiyle belirleneceğini ifade eden Turan, Bitcoin ETF'lerinin piyasada olması durumunda orta ve uzun vadede marjinal para giriş çıkışı olmadığı sürece fiyata önemli bir etki yapmayacağını belirtiyor. Ancak ETF konusunun önemli olduğunu, hayata geçtiğini ve not edilip devam edildiğini vurguluyor.