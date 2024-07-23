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Birce Akalay sağlık durumu nasıl? Birce Akalay neden sakatlandı? Birce Akalay son sağlık durumu!

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Birce Akalay neden sakatlandı? Birce akalay iyi mi, son durumu nasıl? Birce Akalay sağlık durumu nasıl? Oyuncu Birce Akalay sette düşerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Peki Birce Akalay son sağlık durumu nasıl?

Birce akalay iyi mi, son durumu nasıl? Oyuncu Birce Akalay neden sakatlandı? Birce Akalay sağlık durumu nasıl? Mezarlık dizisinin 2. sezon çekimleri devam ederken Birce Akalay sette düşerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünü zedeleyen ve yürümekte zorlanan oyuncunun son durumu ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde…

BİRCE AKALAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Birce Akalay'a yapılan tetkikler sonucu göğsünü zedelediği ve riskli bir durumunun olmadığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu, yürümekte zorlanınca hastaneden sevgilisinin yardımıyla çıkarak araca bindirildi.

BİRCE AKALAY NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Mezarlık dizisinin 2. sezon çekimlerine devam eden oyuncu Birce Akalay sette düşerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünü zedeleyen ve yürümekte zorlanan oyuncu, tedavisinin ardından sevgilisi Hakan Kurtaş'ın yardımıyla araca bindirildi.

Birce Akalay sağlık durumu nasıl? Birce Akalay neden sakatlandı? Birce Akalay son sağlık durumu!

Betül Cirit
Betül Cirit
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