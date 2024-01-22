Üye Girişi
Haberler

Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi?

Güncelleme:
Abone Ol

Ünlü sunucu Bircan Bali'nin sevgilisi kimdir ve Gökhan Göz ile aşk mı yaşıyor soruları gündeme geliyor. Bircan Bali, program yaptığı dönemde sık sık eleştirdiği ve daha önce Gülşah Saraçoğlu ile defalarca kez olaylı şekilde ayrılan Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başladı. Peki, Bircan Bali sevgilisi kimdir?

Bircan Bali sevgilisi kimdir sorusu gündeme geliyor. Ünlü isimlerin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşiyle Fatoş Yelliler ile yaşadığı olaylı ilişkilerle adından söz ettiren Gökhan Göz ile Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı. Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi?

BİRCAN BALİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Daha önce Şenol İpek ve avukat Ömer Gezen ile evlilik yaşayan Bircan Bali, bu sefer de her ilişkisi olay olan Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladığını ilan etti. Söylemezsem Olmaz programında sık sık eleştirdiği Göz ile aşk yaşamaya başlayan Bali, Instagram hesabından Cengiz Kurtoğlu'nun Duyanlara Duymayanlara şarkısını açarak birlikteliğini gözler önüne serdi.

Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi?

Gökhan Göz, geçtiğimiz yıllardır programında kendisini eleştirerek uyuşturucu madde kullanmakla suçlayan Bircan Bali'nin yıllar önce bir erkekle çekilen özel görüntüleri olduğunu ancak bunu etik bulmadığı için yayınlamak istemediğini söylemişti. Bali ise Göz'ün açıklamalarına sert bir dille karşılık vermişti.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu ve Fatoş Yelliler'in yanı sıra Tuğçe Tayfur ve Serra Tokdemir ile de aşk yaşamıştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Bircan Bali Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Ocak MAÇ TAKVİMİ! Bugün kimin maçı var? TORBA YASA 2024 MADDELERİ | Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasada son durum nedir, ne zaman çıkacak? Bugün hangi diziler var? 22 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 22 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Survivor Pınar kimdir? Survivor Pınar hangi sezonda yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, nereli? SURVİVOR KİM ELENDİ: 21 Ocak Pazar Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Girona - Sevilla maçı nereden izlenir? Başak Demirtaş DEM Parti adayı oldu mu? Başak Demirtaş İstanbul adayı olacak mı? Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı! Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title