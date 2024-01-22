Bircan Bali sevgilisi kimdir sorusu gündeme geliyor. Ünlü isimlerin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşiyle Fatoş Yelliler ile yaşadığı olaylı ilişkilerle adından söz ettiren Gökhan Göz ile Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı. Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi?

BİRCAN BALİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Daha önce Şenol İpek ve avukat Ömer Gezen ile evlilik yaşayan Bircan Bali, bu sefer de her ilişkisi olay olan Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladığını ilan etti. Söylemezsem Olmaz programında sık sık eleştirdiği Göz ile aşk yaşamaya başlayan Bali, Instagram hesabından Cengiz Kurtoğlu'nun Duyanlara Duymayanlara şarkısını açarak birlikteliğini gözler önüne serdi.

Gökhan Göz, geçtiğimiz yıllardır programında kendisini eleştirerek uyuşturucu madde kullanmakla suçlayan Bircan Bali'nin yıllar önce bir erkekle çekilen özel görüntüleri olduğunu ancak bunu etik bulmadığı için yayınlamak istemediğini söylemişti. Bali ise Göz'ün açıklamalarına sert bir dille karşılık vermişti.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu ve Fatoş Yelliler'in yanı sıra Tuğçe Tayfur ve Serra Tokdemir ile de aşk yaşamıştı.