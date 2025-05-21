Ege Kökenli bebeği düştü mü? Ege Kökenli bebeğini neden kaybetti?

Rol aldığı başarılı projelerle tanınan Ege Kökenli'nin kişisel hayatındaki bu acı gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü şeklindeki aramalar hızla artarken, oyuncu bu zorlu süreci tüm samimiyetiyle takipçileriyle paylaştı. Kökenli'nin paylaşımı, birçok kişiyi derinden etkiledi. Peki, Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü?

EGE KÖKENLİ'NİN BEBEĞİ DÜŞTÜ MÜ?

Ege Kökenli, 2022 yılında İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile sade bir törenle dünya evine girmişti. Bu evliliğini göz önünden uzak bir şekilde sürdüren oyuncu, birkaç ay önce yaptığı duyuruyla hamile olduğunu açıklamış ve anne olacağı haberini hayranlarıyla paylaşmıştı. Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusu ise bu güzel sürecin ardından yaşanan trajik gelişmeyle gündeme geldi.

Başarılı oyuncu, "Güneşin Kızları", "Aykut Enişte", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi projelerdeki performansıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez kariyeriyle değil, yaşadığı kişisel kayıpla gündeme geldi. Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusu, oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yanıtını buldu.

Kökenli paylaşımında, "22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusuna açıklık getirirken, hayranlarında derin bir üzüntüye neden oldu.