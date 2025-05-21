Ege Kökenli bebeği düştü mü? Ege Kökenli bebeğini neden kaybetti?

Ege Kökenli bebeği düştü mü? Ege Kökenli bebeğini neden kaybetti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü? Son günlerde sosyal medyada gündem olan bu soru, oyuncunun yaptığı duygusal paylaşımla netlik kazandı. Ege Kökenli, anne olma heyecanını yaşarken yaşadığı acı kaybı sevenleriyle paylaşarak büyük üzüntü yarattı.

Rol aldığı başarılı projelerle tanınan Ege Kökenli'nin kişisel hayatındaki bu acı gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü şeklindeki aramalar hızla artarken, oyuncu bu zorlu süreci tüm samimiyetiyle takipçileriyle paylaştı. Kökenli'nin paylaşımı, birçok kişiyi derinden etkiledi. Peki, Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü?

EGE KÖKENLİ'NİN BEBEĞİ DÜŞTÜ MÜ?

Ege Kökenli, 2022 yılında İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile sade bir törenle dünya evine girmişti. Bu evliliğini göz önünden uzak bir şekilde sürdüren oyuncu, birkaç ay önce yaptığı duyuruyla hamile olduğunu açıklamış ve anne olacağı haberini hayranlarıyla paylaşmıştı. Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusu ise bu güzel sürecin ardından yaşanan trajik gelişmeyle gündeme geldi.

Başarılı oyuncu, "Güneşin Kızları", "Aykut Enişte", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi projelerdeki performansıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez kariyeriyle değil, yaşadığı kişisel kayıpla gündeme geldi. Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusu, oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yanıtını buldu.

Bir süredir anne olma heyecanı yaşayan oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıml

Kökenli paylaşımında, "22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusuna açıklık getirirken, hayranlarında derin bir üzüntüye neden oldu.

Bir süredir anne olma heyecanı yaşayan oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıml

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Bornova'daki patlamada hayatını kaybeden Ertan, ailesine intihar edeceğini söylemiş

Hayata 10 gün tutunabildi! Son görüşmesinde ailesine her şeyi anlatmış
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Kayıp gencin baraj gölünden cansız bedeni çıkarıldı

Kayıp cezaevi görevlisinin baraj gölünde cansız bedeni bulundu
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı

Sahada yenememişlerdi transferde yılın çalımını atıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.