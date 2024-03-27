Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı?

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır. Bir Sevdadır dizisi canlı izle! TRT1 Bir Sevdadır . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Bir Sevdadır dizisi nereden izlenir? Bir Sevdadır yeni bölümde neler olacak?

BİR SEVDADIR DİZİSİ KONUSU NE?

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeşil'in tüm gerçekleri itiraf ettiği çocuklarına yazmış olduğu mektup Rukiye'nin eline geçmiştir. Yeşil bu mektubu Rukiye okumadan geri alabilecek mi? Karlıcaların Boğaziçi 1453 kulübünü satın alması şokuyla mücadele eden Yasin bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Yeşil'in artık Menevşe ile işe gitmesini istemeyen Gülender bu duruma nasıl bir çözüm bulacak?

İshak Ali kulübün satın alındığını öğrendikten sonra Yasin'i yurt dışına transfer edecek mi? Kulüp başkanı Haldun iki aileyi barıştırmak için iftar düzenleyerek Bıçakçılar ile Karlıcaları aynı masada bir araya getirince neler olacak? İftar yemeğinde bir araya gelen Menevşe ve Tufan'ın arasında neler yaşanacak? Boncuk ve İshak'ın doğum günü kutlaması nasıl bir sürprizle sonlanacak?

BİR SEVDADIR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bir Sevdadır dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

BİR SEVDADIR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Feyyaz Şerifoğlu - Yasin Bıçakçı

Sude Zülal Güler - Yeşil Dağlıca

Ekin Mert Daymaz - Tufan Dağlıca

Sinem Uslu - Gülender Bıçakçı

Sinan Tuzcu - İshak Ali Bıçakçı

Seray Gözler - Boncuk Nine

Hakan Karsak - Engin Albayrak