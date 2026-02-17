Haberler

12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı

12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı
Güncelleme:
12 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 60'ı tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

  • 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı ve 60'ı tutuklandı.
  • Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
  • Şüpheliler yasa dışı bahis, banka hesaplarından haksız para çekme ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

"Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik olarak 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 86 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Operasyonlarla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 Milyar 356 Milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

- Mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları,

- Kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızdan "uzlaşı parası" talep ederek dolandırdıkları,

- Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

- Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
