Bir ilin kabusu oldu! Görüntüyü izleyen avcılar harekete geçti

Rize'de vatandaşların yaşam alanlarına girerek insanları mağdur ettiği için av izni çıkartılan ayı, avcıların bölgeden çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Karnını doyurmak için çıktığı yolculuk güvenlik kamerasına yakalandı.

Başta ayı olmak üzere insanların yaşam alanlarına girerek özellikle çiftçileri daha çok mağdur eden yaban hayatı için özel izinle avlanma yapılıyor.

AVCILAR ELİ BOŞ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Bu doğrultuda geçtiğimiz Pazar günü de Rize'nin Güneysu ilçesinde bölgede insanların yaşam alanlarına giren bir ayı için sürek avı izni alınmış ve avcılar 1 günlüğüne ayının peşine düşmüştü. Profesyonel av köpekleri ile arazide avlanmak için gün boyu çalışan avcılar ayının ortaya çıkmaması nedeniyle eli boş dönmek zorunda kalmıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

O ayı dün arandığı bölgede bir binanın güvenlik kamerasına takıldı. Avcıların bulamadığı ayı geldiği yoldan dönerek gözden kayboldu. O anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
