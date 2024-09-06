Bir Gece Masalı dizisinin çekim yerleri merak ediliyor. Dizinin nerede çekildiği ve konusunun ne olduğu araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide başrolleri Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaşırken Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki, Bir Gece Masalı nerede çekildi? Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir?

BİR GECE MASALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Gece Masalı dizisi Pamukkale'de çekildi.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Bir Gece Masalı'nın konusu, aşk ve dram unsurları etrafında şekilleniyor. Dizi, Burak Deniz'in canlandırdığı karakterin, karşısına çıkan bir kadının hayatına nasıl girdiğini ve bu karşılaşmanın ardından gelişen karmaşık olayları ele alıyor. Ana karakterler, geçmiş travmalar, büyük sırlar ve duygusal çatışmalarla dolu bir hikayenin merkezinde yer alıyorlar.

BİR GECE MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eylül'de ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bir Gece Masalı'nın yayın tarihi henüz belli değil. Bir Gece Masalı yeni sezonda ATV'de başlayacak.