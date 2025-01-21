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Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Bir Gece Masalı günü mü değişti?

Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Bir Gece Masalı günü mü değişti?
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın, Türkiye'yi derinden sarsan bir trajediye dönüştü. Olayda 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının tüm yönleriyle araştırılacağını ve herhangi bir ihmal bulunması durumunda sorumluların adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Ülke bu acı olayın yasını tutarken, televizyon kanallarında bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı dizilerinin tekrar bölümleri izleyicilerle buluşacak.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın, büyük bir trajediye yol açtı. Olayda 66 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının sebeplerinin detaylı şekilde inceleneceğini ve herhangi bir ihmal tespit edilirse sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini açıkladı. Türkiye bu acı olayın yasını tutarken, televizyon kanalları bu akşam Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı dizilerinin eski bölümlerini izleyiciyle buluşturacak. Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Bir Gece Masalı günü mü değişti?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz : Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan: Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Bir Gece Masalı günü mü değişti?

BİR GECE MASALI BU AKŞAM YOK MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş, paylaşımında Bolu Kartalkaya'daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor. Dedi.

Bir Gece Masalı bugünkü yayın akışında yer almadı.

İşte 21 Ocak ATV yayın akışı:

Bir Gece Masalı neden yok, yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Bir Gece Masalı günü mü değişti?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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